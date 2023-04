SV Wacker Obercastrop: So freuen sich der Verein und Großkreutz über den Wechsel

Bezirksliga Fünf Essener Teams kämpfen um einen Landesliga-Platz - das sagen die Trainer

In der Bezirksliga Staffel 7 am Niederrhein wird es von Spieltag zu Spieltag enger, was den Aufstiegskampf angeht. Sieben Spieltage vor Schluss kämpfen fünf Teams um die Landesliga.