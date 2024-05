Wacker Obercastrop hat beinahe schon den kompletten Kader für die kommende Spielzeit in der Westfalenliga 2 beisammen.

Mit dem Aufstieg in die Oberliga Westfalen hat es in dieser Saison für Wacker Obercastrop nicht gereicht. Nun werden aber schon die ersten Weichen gestellt, um in der nächsten Spielzeit der Westfalenliga 2 wieder ein Wörtchen bei den vorderen Plätzen mitzusprechen.

Einige wichtige Spieler werden dem Verein erhalten bleiben. Denn nach der Verlängerung mit Kapitän Kevin Großkreutz folgten nur einige Zeit später die nächsten Zusagen. Denn weitere 13 Spieler, die schon in der laufenden Saison ihre Schuhe für Wacker Obercastrop schnüren, werden das auch in der kommenden Saison tun.

Unter anderem auch Elvis Shala. Der 30-Jährige wird mittlerweile schon als „Vereinsikone“ bezeichnet. Seit 2017 läuft er in Obercastrop auf. „Ich werde weiter alles für Wacker geben“, sagte er gegenüber Vereinsmedien. Dann auch in seiner achten Saison.

Daneben hat der Klub im Mai gleich eine dreifache Verlängerung bekannt gegeben. Gianluca Zentler, Andreas Ogrzall und Mick Nabrotzki bleiben dem Westfalenligisten ebenfalls treu. Der Konsens beim Trio: Alle freuen sich eine weitere Saison dem Verein die Treue zu halten.

„Es ist immer wieder eine Freude, mit den Jungs auf dem Platz stehen zu dürfen. Auch das Drumherum passt supergut. Daher habe ich auch keine einzige Sekunde an einen Abschied gedacht. Ich freue mich darauf, in der nächsten Saison weiterhin für Wacker Vollgas geben zu dürfen“, sagte etwa Andreas Ogrzall. Er geht in seine zweite Saison in Obercastrop.

Der Verein passt zu den Zielen

Nabrotzki war erst im Winter vom TuS Sinsen gewechselt. Zuvor spielte er unter anderem für den ETB SW Essen in der Oberliga Niederrhein und in den Nachwuchsabteilungen von Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und Preußen Münster. „Der Verein ist sehr ambitioniert und das deckt sich mit meinen sportlichen Zielen“, sagte er.

Einen Tag vor dem vorletzten Spieltag der laufenden Saison gab der Westfalenligist auch bekannt, dass Eigengewächs Jonas Pöhlker in der kommenden Spielzeit fest zum Kader der ersten Mannschaft gehören wird. Bereits jetzt durfte der 19-Jährige einige Minuten in der Westfalenliga sammeln. Er war gleichzeitig noch Kapitän der eigenen A-Jugend.

“Ich bin schon fast sechs Jahre beim SV Wacker und der Verein ist mein Zuhause. Von den erfahrenen Spielern wurde ich auf und neben dem Platz super aufgenommen, was mir sehr geholfen hat. Ich möchte ein gutes erstes offizielles Seniorenjahr spielen und der Mannschaft, so gut es geht, helfen“, sagte er.

Daneben haben auch Serhat Can, die beiden Torhüter Cedric Drobe und Jaimy Wientzek, sowie Niklas Malchrowitz, Julian Martinez, Florian Gerding, Leonard Onofaro und Soufian Laghrissi für die kommende Saison zugesagt.