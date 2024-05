Der Essener Kreisligist SV Borbeck hat in der Jugend einen Spieler ausgebildet, der jetzt in der U19-Bundesliga spielt. Dafür wurde der SVB nun geehrt.

Während die erste Mannschaft des SV Borbeck in der Kreisliga A vor dem letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpft, wurde der Essener Kreisligist am vergangenen Wochenende für die Ausbildung eines ehemaligen Jugendspielers ausgezeichnet: Die Rede ist von Nico Vidic.

Der 17-Jährige spielte in der Jugend in Borbeck, ehe ihn der Weg über ESG 99/06 und Rot-Weiss Essen im Jahr 2021 zu Borussia Mönchengladbach führte. Bei den jungen "Fohlen" entwickelte sich der Mittelfeldspieler zur Stammkraft und wurde sogar deutscher U16-Nationalspieler.

In dieser Saison machte der Jungjahrgang in der U19-Bundesliga richtig auf sich aufmerksam und war in den ersten elf Spielen für den Tabellenzweiten der Weststaffel an neun Treffern (2 Tore, 7 Vorlagen) direkt beteiligt. Seit Ende November wird der Linksfuß allerdings mit einem Meniskusriss ausgebremst.

Vidic spielt in der U19 unter Trainer und Ex-Profi Oliver Kirch. Es gibt aber auch bereits regelmäßigen Austausch mit Proficoach Gerardo Seoane und Eugen Polanski, der die U23-Mannschaft in der Regionalliga West betreut. Sein großes Ziel ist natürlich die Bundesliga, aber auch ein Weg über die Regionalliga-Reserve ist für den zentralen Mittelfeldspieler durchaus denkbar.

Ich habe an diese Zeit nur gute Erinnerungen. Meine Trainer waren Candy Vohwinkel und Jürgen Hübner. Nico Vidic.

Zurück zu seinen Anfängen beim SV Borbeck: Aufgrund der Ausbildung in der Jugend und der Talentförderung erhielt der Essener Verein jetzt 1700 Euro vom DFB-Bonussystem. Vidic hat seine Wurzeln nicht vergessen, wie er bei der Ehrung betonte: "Ich habe an diese Zeit nur gute Erinnerungen. Meine Trainer waren Candy Vohwinkel und Jürgen Hübner. Jürgen Hübner war auch die Person, die mich in dieser Zeit am meisten geprägt hat."

Mittlerweile stellt der SV Borbeck 14 Jugendmannschaften und hat über 30 lizensierte Trainer. Alle drei E-Jugend-Teams wurden in dieser Saison in den jeweiligen Gruppen Erster, auch die D-Jugend spielte eine starke Runde, die als Vizemeister abgeschlossen wurde.