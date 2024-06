Der Wuppertaler SV hatte bis dato 15 Abgänge zu verzeichnen. Nun folgt Abgang Nummer 16! Ein Mittelfeldspieler wechselt in die Regionalliga Südwest.

Der FSV Frankfurt hat am Freitag (7. Juni 2024) mit Tobias Peitz den ersten Neuzugang für die anstehende Regionalliga-Saison 2024/2025 präsentiert.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei vom Wuppertaler SV an den Main. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Frankfurt! Nach einigen Jahren in der Regionalliga West bin ich gespannt auf die neue Liga. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht, das weiß ich zu schätzen und werde für den FSV alles geben", sagt Peitz, der die letzten zwei Spielzeiten in Wuppertal verbrachte.

Tim Görner, Cheftrainer FSV Frankfurt, freut sich auf den neuen Mann im Mittelfeld: "Tobias ist ein sehr ballsicherer und technisch versierter zentraler Mittelfeldspieler. Als Bindeglied zwischen Defensiv- und Offensivverbund wird er unserem Spiel mit seiner Erfahrung und Ruhe am Ball, gepaart mit seiner Zweikampf- und Laufstärke Stabilität verleihen."

Seine fußballerische Ausbildung genoss Peitz bei Fortuna Düsseldorf und dem Ratinger SV, im Senioren-Fußball war der gebürtige Ratinger für den SV Straelen aktiv, bevor er im Sommer 2022 zum Wuppertaler SV wechselte. Hier kam Peitz in den vergangenen beiden Spielzeiten auf insgesamt 57 Pflichtspieleinsätze im Landespokal und in der Regionalliga West, bei denen er insgesamt fünf Tore erzielte und sechs Treffer vorbereitete.

Wuppertaler SV: 16 Abgänge fix, 12 Zugänge auch

Peitz ist nach Charlison Benschop (Alemannia Aachen), Kevin Pytlik (Viktoria Köln), Aday Ercan (VfL Osnabrück), Mert Göckan (MSV Duisburg), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Migel-Max Schmeling (Türkspor Dortmund), Hüseyin Bulut (Altinordu FK), Lukas Demming (SC Verl), Philipp Hanke (1. FC Bocholt), Damjan Marceta (Eintracht Trier) sowie den Leihgaben Tom Geerkens (Arminia Bielefeld) und Paul Grave (VfL Bochum) Abgang Nummer 16.

Dem Gegenüber stehen zwölf Zugänge - nämlich: Dominik Bilogrevic (SC Paderborn II), Joep Munsters, Niek Munsters (beide SV Lippstadt), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt), Subaru Nishimura (Sportfreunde Baumberg), Dilhan Demir (SV Schermbeck), Levin Müller (TSG Scprockhövel), Emil Metz, Berkem Kurt, Hugo Schmidt, Kilian Bielitza (alle eigene U19).