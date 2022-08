Cranger Kirmes Cup: Turnier war für den SV Sodingen ein voller Erfolg

Zwar konnte der SV Sodingen als Ausrichter des Cranger Kirmes Cups das Turnier nicht gewinnen, dennoch war die Veranstaltung für den Verein ein voller Erfolg. Präsident Rolf Rullmann zog ein positives Fazit.

Beim Cranger Kirmes Cup des SV Sodingen in Herne gewann der Lüner SV als Neuankömmling in diesem Wettbewerb gleich die begehrte Trophäe. Die Mannschaft vom Turnierveranstalter des SV Sodingen belegte nach dem verlorenen Spiel um Platz drei gegen die SpVgg Erkenschwick folglich den vierten Rang. Vereinspräsident Rolf Rullmann war mit der 22. Auflage des Turniers trotz verpasster Trophäe am Ende zufrieden.

Nach dem Finale zwischen dem LSV und DSC Wanne-Eickel im Dr. Jovanovic-Glück-Auf-Stadion in Herne zog Rullmann gegenüber RevierSport ein Fazit. „Der Cranger Kirmes Cup ist ein Wettbewerb mit großer Tradition und war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Auch in diesem Jahr sind wieder viele hervorragende und traditionsreiche Vereine erschienen”, bilanzierte der Präsident des SV Sodingen.





Zum Verlauf des Turniers erklärte Rullmann: „Die Zuschauer haben eine hervorragende Vorrunde gesehen mit tollen Spielen und super Toren. Besonders SW Wattenscheid hat mir besonders gefallen. Auch die Halbfinals bestehend aus vier Westfalenligisten gingen bis ins Elfmeterschießen und das allein spricht schon für sich. Auch das Finale und das Spiel um Platz drei waren zwei sehr unterhaltsame Partien. Man muss zugeben, dass die Erkenschwicker gegen uns den besseren Tag hatten und auch Lünen hat das Finale verdient gewonnen. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr.”

Zwar sind es noch zwei Wochen bis zum Start der Saison in der Westfalenliga 2, die Spielansetzung zum Auftakt lässt die Fans des SV Sodingen jedoch schon frühzeitig hellhörig werden. Am ersten Spieltag ist nämlich der SC Westfalia Herne zu Gast beim SV. Auch SV-Vorsitzender Rullmann freut sich schon jetzt auf die Partie.

„In zwei Wochen kommt es zu einem echten Highlight. Zu Beginn der kommenden Meisterschaft kommt es zum Traditionsduell zwischen dem SV Sodingen und dem SC Westfalia Herne. Nach zig Jahren in der Oberliga kommt es endlich wieder zum Duell gegen uns und wir freuen uns sehr darauf, dieses Derby hier spielen zu dürfen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Vereine ist sehr lange her und darauf wird jeder im Verein nun seinen Fokus richten”, erklärte Rullmann in Bezug auf den anstehenden Saisonbeginn.