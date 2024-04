In der Westfalenliga 2 wurde am 23. Spieltag wahrlich nicht mit Toren gegeizt.

Auf Spiele ohne Tore oder Unentschieden hatte keine Mannschaft am 23. Spieltag der Westfalenliga 2 Lust. Stattdessen gab es Treffer en Masse, wenn auch nicht immer auf der erwarteten Seite.

Allen voran setzte da der FC Lennestadt ein Ausrufezeichen. Das Kellerkind schoss den Oberliga-Absteiger TuS Erndtebrück mit 7:0 ab! Bereits zur Halbzeit stand es 5:0. Ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf für die Gastgeber.

Der Sieg von Concordia Wiemelhausen fiel im Vergleich damit zwar zahm aus, war aber nicht weniger wichtig. Durch das 2:0 im Top-Spiel gegen den Holzwickeder SC konnten die Bochumer die Tabellenführung verteidigen und dürfen sich weiterhin berechtigte Hoffnungen auf einen Aufstieg machen.

Dagegen haben allerdings noch andere Teams etwas einzuwenden. Etwa Wacker Obercastrop. Dank des 4:1 beim BSV Schüren grüßt die Mannschaft um Rio-Weltmeister Kevin Großkreutz vom zweiten Tabellenplatz, mit nur zwei Punkten Rückstand auf Wiemelhausen.

In Lauerstellung befindet sich auch der SV Westfalia Soest. Der Aufsteiger konnte sich mit 4:1 beim RSV Meinerzhagen durchsetzen und bleibt so an der Spitzengruppe dran.

Die Ergebnisse in der Übersicht Hombrucher SV – SpVgg Horsthausen 1:5 (1:2) RSV Meinerzhagen – SV Westfalia Soest 1:4 (1:2) Concordia Wiemelhausen – Holzwickeder SC 2:0 (1:0) SV Sodingen – SC Neheim 3:1 (1:0) FC Iserlohn – DSC Wanne-Eickel 3:2 (0:1) SC Obersprockhövel – Lüner SV 1:3 (0:0) FC Lennestadt – TuS Erndtebrück 7:0 (5:0) BSV Schüren – Wacker Obercastrop 1:4 (0:1)

Ziemlich weit weg davon ist der DSC Wanne-Eickel. Und bleiben die Ergebnisse weiter so, muss auch noch um den Klassenerhalt gezittert werden. Die Mannschaft von Trainer Pascal Beilfuß gab beim FC Iserlohn eine 2:0-Führung noch aus der Hand und verlor schlussendlich noch mit 2:3.

Die anderen Teams aus Herne/Wanne-Eickel lösten ihre Aufgabe weit souveräner. Die SpVgg Horsthausen darf in seiner ersten Westfalenliga-Saison wohl gleich für die nächste planen. Der Aufsteiger setzte sich beim Hombrucher SV mit 5:1 durch. Auch der SV Sodingen ließ nichts anbrennen. Gegen den SC Neheim, das neue Schlusslicht, konnten sie mit 3:1 gewinnen.

Den Spieltag beschloss der Lüner SV, der sich mit 3:1 gegen den SC Obersprockhövel durchsetzen konnte.