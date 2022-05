TuS Bövinghausen: Die Stimmen zum Aufstieg vom Großkreutz-Klub

Westfalenligist TuS Bövinghausen hat den Aufstieg in die Oberliga Westfalen frühzeitig klar gemacht. Spieler, Trainer und Verantwortliche sind sehr zufrieden mit der laufenden Saison.

Der TuS Bövinghausen aus der Westfalenliga 2 hat schon vor der Partie am 31. Spieltag gegen die SpVgg Hagen den Aufstieg in die Oberliga Westfalen klar gemacht und auch die anschließende Begegnung mit 3:2 gewonnen.

Die Dortmunder stehen mit 76 Zählern bereits drei Spieltage vor Saisonende als Aufsteiger fest und waren während dieser Spielzeit kaum zu stoppen. Das bisherige Torverhältnis von 89:27 spricht eine eindeutige Sprache.





Bövinghausens Meistertrainer Sebastian Tyrala war nach dem frühzeitigen Aufstieg seiner Mannschaft natürlich stolz auf seine Spieler, merkte jedoch auch an, dass das erreichte Ziel der Dortmunder keine Selbstverständlichkeit gewesen sei. „Ich muss meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment aussprechen. Man darf den Aufstieg auf keinen Fall als Selbstverständlich ansehen. Jeder hat uns immer gesagt, dass wir unbedingt aufsteigen müssen und dadurch entsteht natürlich auch ein gewisser Druck bei den Spielern. Wir haben in jedem Spiel viel zu kämpfen gehabt. Gegen uns war immer das ganze Dorf da und jedes Team hat gegen uns nochmal mehr gegeben. Von daher bin ich wirklich sehr stolz und den Aufstieg haben sich die Jungs mehr als verdient”, bilanzierte Tyrala.

„Wir haben alle an einem Strang gezogen”

Bövinghausens Verteidiger Maurice Rene Haar war und ist in der laufenden Spielzeit einer der Garanten für den Erfolg des TuS. Im Abwehrzentrum der Dortmunder ist der 26-Jährige gesetzt. Zum Aufstieg seiner Mannschaft sagte Haar: „Im Endeffekt zahlt sich die harte Arbeit nun für uns aus. Wir haben alle an einem Strang gezogen und den Aufstieg geholt, auch wenn nicht immer alle an uns geglaubt haben. Auch die Winterneuzugänge haben sich perfekt eingelebt und ich muss auch den Jungs, die uns im Winter verlassen haben, ein riesen Kompliment machen. Sie haben immer alles gegeben und dieser Aufstieg ist auch ein Stück weit ihnen zu verdanken.”

Auch Vereinspräsident Ajan Dzaferoski war nach dem gesicherten Aufstieg zufrieden. Im Hinblick auf die kommende Saison mahnte Dzaferoski jedoch zur Vorsicht: „Der Aufstieg aus der Westfalenliga ist natürlich ein überragendes Gefühl und ich glaube auch, dass wir zu Recht Meister geworden sind. So eine Leistung erzielt man nicht von heute auf morgen und die Mannschaft muss weiterhin konstant bleiben und hart arbeiten. Wir haben den Aufstieg geschafft und das erfüllt uns mit Stolz. In der nächsten Saison spielen wir dann in der Oberliga und da müssen wir uns selbstverständlich erstmal zurecht finden.”

Eyüp Cosgun hört nach der Saison auf

Ein Mann, der in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot von Bövinghausen überstreifen wird, ist Stürmer Eyüp Cosgun. Der Spieler aus der Jugend von Borussia Dortmund wird seine Karriere als Fußballer nach dieser Spielzeit beenden. „Ich höre nach dieser Spielzeit auf und beende meine aktive Karriere als Fußballer. Bereits vor ein paar Monaten habe ich mit den Verantwortlichen darüber gesprochen und nach dem Aufstieg ist es soweit. Das ist insgesamt der sechste Aufstieg in meiner Karriere und jeder Aufstieg ist schön, jedoch haben wir in Bövinghausen überragende Leute und ein überragendes Team und ich werde mich immer gerne an diese Zeit zurückerinnern”, erklärte der 34-Jährige. Nach eigenen Angaben wird Cosgun dem Verein dennoch neben dem Platz erhalten bleiben.