Die Sportfreunde Lotte grüßen nach dem 28. Spieltag weiter von der Spitze der Oberliga Westfalen. Im Keller kann Wattenscheid einen wichtigen Sieg feiern.

Es sieht ganz so aus, als hätten die Sportfreunde Lotte ihre kurze Schwächephase mittlerweile mehr als überwunden. Mit dem 2:0 im Top-Spiel gegen die SpVgg Erkenschwick untermauerte die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers die Tabellenführung und gewann die letzten drei Spiele in der Oberliga Westfalen allesamt.

Auf dem zweiten Platz folgt nun Türkspor Dortmund, das sich in einem abwechslungsreichen Spiel mit 3:2 beim 1. FC Gievenbeck durchsetzen konnte. Etwas überraschend musste der ASC 09 Dortmund das Spitzenduo ziehen lassen. In einem wilden Hin-und-Her-Spiel standen die Aplerbecker nachher mit leeren Händen da. Westfalia Rhynern setzt sich am Ende mit 4:3 durch.

Die frühe Führung der Dortmunder drehte Rhynern noch vor der Pause. Lars Warschewski (43.) glich zum 2:2 für den ASC aus, der durch Doppelpacker Semin Kojic kurz nach der Pause wieder in Führung ging. Die hielt aber nicht lange an. Akhim Seber (58.) und Gianluca Di Vinti (77.) drehten das Spiel erneut und sorgten für lange Gesichter beim ASC.

Die Mundwinkel gingen dafür bei der SG Wattenscheid 09 deutlich nach oben. Nach zuletzt fünf Ligaspielen ohne Sieg bekamen die es mit dem SV Schermbeck zu tun. Auf dem Papier eine klare Sache. In einer Partie mit wenig Klasse setzten sich die Wattenscheider an der Lohrheide trotzdem dank eines Doppelpacks von Jamal El Mansoury (53./90.+3) mit 2:0 durch.

Damit waren die Wattenscheider mitunter die Gewinner im Tabellenkeller. Daneben konnte auch die TSG Sprockhövel einen wichtigen Dreier einfahren. Sie besiegten den TuS Bövinghausen mit 4:1. Hätten sie in der ersten Halbzeit ihre Chancen besser ausgespielt, wäre noch ein höherer Sieg möglich gewesen.

Die Ergebnisse in der Übersicht TSG Sprockhövel – TuS Bövinghausen 4:1 (3:0) Sportfreunde Siegen – SC Preußen Münster II 2:0 (1:0) 1. FC Gievenbeck – Türkspor Dortmund 2:3 (1:1) SpVgg Vreden – Victoria Clarholz 3:0 (1:0) ASC 09 Dortmund – Westfalia Rhynern 3:4 (2:2) FC Brünninghausen – TuS Ennepetal 3:3 (2:0) SG Wattenscheid 09 – SV Schermbeck 2:0 (0:0) SpVgg Erkenschwick – Sportfreunde Lotte 0:2 (0:2) SG Finnentrop/Bamenohl – Eintracht Rheine 5:2 (2:1)

Einen Sieg gab der FC Brünninghausen aus der Hand und bleibt weiter auf dem letzten Tabellenplatz. Die Dortmunder verspielten gegen den TuS Ennepetal eine 3:0-Pausenführung und mussten sich nach einer Aufholjagd der Gäste mit einem Punkt begnügen.

Die Sportfreunde Siegen fuhren in einem ausgeglichenen Spiel einen 2:0-Sieg gegen den SC Preußen Münster II ein.

Ebenso konnte sich die SpVgg Vreden über drei Punkte freuen. Sie besiegten Victoria Clarholz mit 3:1.

Die SG Finnentrop/Bamenohl setzte sich mit 5:2 gegen Eintracht Rheine durch.