Rückschlag für den KFC Uerdingen. Beim Auswärtsspiel in Gütersloh sehen die Krefelder zweimal Rot und gehen trotz Führung als Verlierer vom Platz.

Abseits des Platzes musste der KFC Uerdingen in dieser Saison schon so einiges verkraften. Nun gab es auch auf dem Rasen eine bittere Pille zu schlucken: Trotz 1:0-Führung ging das Team von René Lewejohann am Freitagabend beim FC Gütersloh am Ende als Verlierer vom Platz.

Gütersloh hatte von Beginn an viel Ballbesitz. Uerdingen stand aber gut. Dann, wie aus dem Nichts, gingen die Gäste plötzlich in Führung. Ein eigentlich harmloser langer Ball hob die FCG-Abwehr aus, Osawe eilte davon und musste, als FCG-Keeper Matuschewsky wegrutschte, nur noch ins leere Tor einschieben - 0:1 (12.).

Die Hausherren bemühten sich anschließend wieder um Spielkontrolle. Doch beide Teams hatten auf dem tiefen Geläuf mit Ungenauigkeiten zu kämpfen.

Nach einer halben Stunde zappelte der Ball nach starkem Abschluss von Frieling dann doch im Tor der Gäste. Doch der Torschütze stand bei dem langen Ball von Schauerte im Abseits (32.). Winke und Schauerte kamen in der Nachspielzeit der zuvor chancenarmen Partie ebenfalls zu Abschlüssen, es blieb aber beim 0:1 zur Pause.

FC Gütersloh: Matuschewsky, Schauerte, Henke, Winke, Lanfer, Rother, Dantas (68. Esko), Beckhoff (90. Illig), Kandic (59. Reyes), Frieling (68. Touratzidis), Twardzik (90. Freiberger) Matuschewsky, Schauerte, Henke, Winke, Lanfer, Rother, Dantas (68. Esko), Beckhoff (90. Illig), Kandic (59. Reyes), Frieling (68. Touratzidis), Twardzik (90. Freiberger) KFC Uerdingen: Meyer, St. John, Tshitoku, Stappmann, Dzonga (46. Bafdili), Fehr, Klefisch, Ramusovic, Osawe (84. Werner), Al Ghaddioui (54. Rizzo), Ciccarelli Tore:0:1 Osawe (12.), 1:1 Rother (70.), 2:1 Schauerte (83.) Gelbe Karten: Esko - Bafdili, Ciccarelli, Stappmann, Al Ghaddioui, Ramusovic Rote Karte: Ciccarelli (49.)

An der Feldüberlegenheit des FC Gütersloh würde sich nach dem Seitenwechsel nichts ändern. Und das lag an Ciccarelli: Der Offensivmann sah zunächst wegen Meckern Gelb. Eine Entscheidung, die er nicht nachvollziehen konnte. Ciccarelli meckerte weiter, bis Timo Gansloweit glatt Rot zückte (49.). Bei Al Ghaddioui, der trotz Gelber Karte das Gespräch mit dem Unparteiischen suchte, kam Lewejohann gerade noch dazwischen und nahm den Torjäger vom Feld, ehe es Gansloweit tun konnte (54.).

Die Hausherren schnürten die Gäste in Überzahl regelrecht ein. Nach 70 Minuten gab es schließlich den Durchbruch: Nach einem Freistoß leitete Touratzidis den Ball per Kopf weiter zu Rother, der aus kurzer Distanz zunächst an Meyer scheiterte, den Abpraller dann aber im Tor unterbrachte.

Der KFC Uerdingen stemmte sich mit allen Mitteln gegen die Dominanz des FCG, Kapitän Stappmann humpelte nach einem Zweikampf nur noch über den Platz. Doch in der Schlussphase erzwang Gütersloh doch noch das 2:1: Ausgerechnet Stappmann leitete eine harmlose Flanke von links unglücklich zu Schauerte weiter, der aus wenigen Metern zur Führung traf (83.).

Der FCG hatte viele Chance zur Vorentscheidung, allesamt wurden ausgelassen. Beinahe hätte sich das auch gerächt, denn der KFC gab sich so einfach nicht geschlagen. In der Nachspielzeit brachte Rizzo den Ball aus kürzester Distanz sogar zum im Netz unter - Gansloweit wollte in der Entstehung jedoch ein Foul an Matuschewsky gesehen haben. Jetzt platzte auch Lewejohann der Kragen, auch er sah in mitten der Proteste Rot (90+8.). Der Schlusspunkt.