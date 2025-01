Der SC Wiedenbrück hat eine Veränderung auf der Torwartposition vorgenommen. Ein Torhüter geht, ein anderer kommt an die Rietberger Straße.

"Wir müssen uns leider mit sofortiger Wirkung von Luca Beermann verabschieden", erklärt der SC Wiedenbrück via Instagram.

Der 25-Jährige hat sich aufgrund eines Wunsches nach mehr Spielzeit dazu entschieden um eine Auflösung seines Vertrages zu bitten. Dieser Bitte ist der SCW nachgekommen. Beermann bestritt insgesamt 32 Begegnungen im Wiedenbrücker Tor.

Der Klub von Coach Sascha Mölders reagierte prompt auf den Abgang. Luis Weber wird den SV Rödinghausen mit sofortiger Wirkung verlassen und sich dem Liga-Konkurrenten SC Wiedenbrück anschließen. Der 23-jährige Keeper, der aktuell noch an einer Schulterverletzung laboriert, spielte seit der U19 für den SVR. Weber kommt auf insgesamt 17 Einsätze in der Regionalliga und 37 Spiele für die U23 in der Westfalenliga. "Luis ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sich sportlich zu verändern. Wir danken ihm für seine Einsätze in unserem Trikot und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", erklärt Rödinghausens Sportchef Alexander Müller.

Das erste Rödinghauser Stadionsingen Ende des Jahres war ein großer Erfolg. Das Häcker Wiehenstadion war restlos ausverkauft und besinnliche Stimmung kehrte ein. Sämtliche Einnahmen der Veranstaltung, die durch die Eintrittsgelder und Spendenboxen im Stadion zusammenkamen, wurden nun an die Aktion Lichtblicke übergeben.

Insgesamt kamen bei dem großen Mitmach-Konzert stolze 10.000 Euro für den guten Zweck zusammen, womit konkret Menschen und Projekte aus der Region unterstützt werden. Das Stadionsingen, welches vom TuS Bruchmühlen und dem SV Rödinghausen gemeinsam ins Leben gerufen wurde, war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

"Die Nachfrage hat uns wirklich überwältigt und begeistert. Die Veranstaltung ist insbesondere durch all die Menschen auf und hinter der Bühne, die viel Fleiß und Leidenschaft investiert haben, ein voller Erfolg geworden. Ihnen und auch unserem Catering-Partner, der Genusswerkstatt by GOP, die sich ebenfalls großzügig beteiligt haben, gilt ein großer Dank! Es freut uns sehr, dass wir jetzt eine ordentliche Summe für die Aktion Lichtblicke spenden können", freut sich Müller.