Alemannia Aachen hat den nächsten Spieler in diesem Winter-Transferfenster 2025 verabschiedet. Es ist Abgang Nummer sechs.

Nach fünfeinhalb Jahren Alemannia verlässt Verteidiger Aldin Dervisevic die Alemannia aus Aachen und wird ab sofort für den Regionalligisten Eintracht Hohkeppel auflaufen.

Im Sommer 2019 wechselte Dervisevic aus der U17 von Viktoria Köln in die Aachener U19, biss sich dort sofort fest und unterzeichnete zwei Jahre später seinen ersten Profivertrag. Der Innenverteidiger stieß in einer schwierigen Saison 2021/22 zur Ersten Mannschaft, diese war seinerzeit lange in den Abstiegskampf verstrickt, schaffte es letztendlich aber doch dort heraus – auch dank Dervisevics tatkräftiger Unterstützung in am Ende 68 Pflichtspielen für die Aachener.

Es folgte der mannschaftliche und auch persönliche Aufschwung, in den Saisons 2022/23 und 2023/24 avancierte der junge Innenverteidiger zum Stammspieler. Jäh gestoppt wurde die Entwicklung des gebürtigen Frecheners durch eine Horror-Verletzung im Herbst 2023: Dervisevic erlitt im Heimspiel gegen Paderborn II bei einer Abwehraktion eine Weber-C-Fraktur sowie mehrere Bänderrisse im Sprunggelenk.

Wie es der Fußballgott so wollte, feierte der Deutsch-Bosnier knapp ein halbes Jahr später beim Rückspiel in Paderborn sein Comeback und half mit, den 1:0-Sieg über die Zeit zu retten. Eine Woche später durfte die Alemannia die Rückkehr in die 3. Liga feiern und eine Saison voller Gefühlsachterbahnen endete auch für Dervisevic mit dem Aufstieg und dem Double-Sieg.

"Ich werde meine Zeit bei der Alemannia nie vergessen. Die Jahre hier haben mich in vielerlei Hinsicht geprägt und ich habe von sehr vielen Menschen – Trainern, Mitspielern, Mitarbeitern – sehr viel gelernt. Zwar ist mir leider eine lange Ausfallszeit nicht erspart geblieben, aber ich habe jedem bewiesen, dass ich stärker zurückkommen kann, wenn ich hart dafür arbeite. Dass ich dann noch mit der Alemannia das Double feiern durfte, bedeutet mir sehr viel. Jetzt ist es für mich an der Zeit, meine Laufbahn an einer anderen Stelle fortzusetzen. Ich danke jedem Einzelnen hier und freue mich auf ein Wiedersehen", sagt Aldin Dervisevic.

In der laufenden Spielzeit kam der Abwehrmann zu einem achtminütigen Kurzeinsatz gegen den SC Verl und zu einem Spiel im Landespokal, in dem ihm ein sehenswertes Distanzschuss-Tor gelang. Nun geht seine noch junge Karriere nach seiner Vertragsauflösung am Tivoli bei Eintracht Hohkeppel weiter.

"Aldin hat sich in den über fünf Jahren, in denen er hier in Aachen war, zu jeder Zeit voll und ganz mit unseren Tugenden und Werten identifiziert. Er hat stets alles für den Verein gegeben und wenn er gespielt hat, war es für die Stürmer des Gegners sehr schwierig, an ihm vorbeizukommen. Dass er eine hervorragende Mentalität hat und mit Rückschlägen umgehen kann, hat er durch sein Comeback im April letzten Jahres nach dieser langwierigen Verletzung eindrucksvoll bewiesen. Ich bin sicher, er wird eine Vielzahl an Erinnerungen vom Tivoli mitnehmen. Wir wünschen Aldin fußballerisch und privat für die Zukunft nur das Beste!", sagt Sascha Eller, Geschäftsführer und Sportdirektor der Alemannia.

Mit Frederic Baum und Ayman Aourir wird Dervisevic in Hohkeppel zwei weitere Ex-Aachener wiedersehen. Zudem verließen Dustin Wilms und Thilo Töpken die Alemannia Richtung MSV Duisburg. Ulrich Bapoh wird seine ehemaligen Kollegen in der Regionalliga West ebenfalls wiedersehen - wie sie wechselte auch Bapoh in die West-Staffel: zu den Sportfreunden Lotte.