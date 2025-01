Der bisherige Regionalliga-Spieltag produzierte viele Remis - und ein spektakuläres Torfestival.

Fünf Spiele, aber nur einen Sieger brachte der Samstagnachmittag in der Regionalliga West hervor. Während vier Partien unentschieden endeten, startete die U23 von Borussia Mönchengladbach mit drei Punkten ins neue Jahr: auf spektakuläre Weise.

Mit 6:4 gewann die Zweitvertretung der Fohlen bei Eintracht Hohkeppel. Und das nach einem Zwei-Tore-Rückstand bis Mitte der ersten Halbzeit. Der Ausgleich gelang Gladbach erst in der 89. Minute und die letzten beiden Treffer fielen tief in der Nachspielzeit.

Mit diesem denkwürdigen Spielverlauf stellten beide Mannschaften den bisherigen Saisonrekord für die meisten Tore ein. Ebenso wie bei der 3:7-Heimniederlage von Türkspor Dortmund gegen die U21 des SC Paderborn am achten Spieltag konnten die Zuschauer den Ball zehnmal im Netz zappeln sehen.

Und auch beim Blick auf die torreichsten Partien der Geschichte der Liga ordnen sich Gladbach II und Hohkeppel weit oben ein. Seit dem Start der West-Staffel in der heutigen Form zur Saison 2011/12 gab es nur sechs Spiele mit zehn Treffern. Und nur in drei Begegnungen fielen noch mehr Treffer - jeweils elf. Die U23 der Borussia war bereits einmal beteiligt: beim 5:5 gegen Schalkes Reserve im Mai 2023.

Während sich Hohkeppel über die Pleite ärgern dürfte, zumal der Aufsteiger dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt, schaute Gladbachs Trainer Eugen Polanski mit gemischten Gefühlen auf den 6:4-Sieg: "Offensiv haben wir viel gezeigt, was wir sehen wollen, aber defensiv dürfen uns so nicht präsentieren. Am Ende haben wir die Partie mit viel Mentalität und Qualität gedreht, wir sind All in gegangen und wurden dafür in einem sehr wilden Spiel belohnt."

Regionalliga West: Die torreichsten Spiele

KFC Uerdingen - Rot-Weiss Essen 0:11 (2021/22)

Borussia Dortmund II - SV Straelen 9:2 (2018/19)

Viktoria Köln - Wattenscheid 09 8:3 (2017/18)

Türkspor Dortmund - SC Paderborn 3:7 (2024/25)

Rot-Weiss Essen - TuS Erndtebrück 9:1 (2015/16)

FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II 5:5 (2022/23)

1. FC Bocholt - Schalke 04 II 2:8 (2022/23)

1. FC Köln II - KFC Uerdingen (2021/22)

Eintracht Hohkeppel - Borussia Mönchengladbach II 4:6 (2024/25)

1. FC Köln II - Wuppertaler SV 6:3 (2017/18)