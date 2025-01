Was war das denn bitte für ein Spiel? Eintracht Hohkeppel unterlag der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach nach einer 4:2-Führung noch mit 4:6!

Wahnsinn an der Mariaweilerstraße in Düren: Hier, wo Eintracht Hohkeppel seine Regionalliga-West-Heimspiele austrägt, war Borussia Mönchengladbach II zu Gast. Am Ende sahen die Zuschauer ein Zehn-Tore-Festival!

Leider, so muss man es bei diesen vielen Ereignissen sagen, sahen nur 70 (!) Kiebitze diesen Torreigen. Und der Spielfilm hatte es in sich. Die von Iraklis Metaxas trainierten Hausherren führten mit 2:1, 3:2 und 4:2 und auch mit 4:3 - bis zu 89. Minute. Am Ende verlor Hohkeppel dennoch mit 4:6 (!).

In der Schlussphase drängte der Borussia-Nachwuchs auf den Ausgleich, Hohkeppel setzte nur noch vereinzelt Konter. Die Belohnung folgte in der 89. Minute: Lion Schweers nahm einen hohen Pass an, drehte sich um die eigene Achse und passte zum eingewechselten Kushtrim Asallari, der den Ball wuchtig zum 4:4 ins Netz jagte. Doch die Partie war noch nicht vorbei.

Ein weiterer langer Ball fiel Jonathan Foss vor die Füße, der das Spielgerät zum 5:4 für Borussia in die Maschen knallte. Den Schlusspunkt setzte ebenfalls Foss: Nach einem Konter legte Ismail Harnafi den Ball auf ihn ab, und Foss schob souverän zum 6:4-Endstand ein.

"Wir waren im ersten Durchgang 40 Minuten lang die bessere Mannschaft und haben die schlechten Platzverhältnisse gut angenommen, sind dann aber fünf Minuten lang nicht fokussiert gewesen, haben es dem Gegner extrem leicht gemacht und haben einfache Gegentore kassiert", sagte U23-Cheftrainer Eugen Polanski.

"Offensiv haben wir viel gezeigt, was wir sehen wollen, aber defensiv dürfen uns so nicht präsentieren. Am Ende haben wir die Partie mit viel Mentalität und Qualität gedreht, wir sind 'All In' gegangen und wurden dafür in einem sehr wilden Spiel belohnt", resümierte Polanski.

Die Statistik zum Spiel

Eintracht Hohkeppel: Jackmuth (90.+4, van Ingen) - Aourir, Durgun, Tokac (90.+4, Özden), Fincer, Owusu (72. Bouzraa), Mimini, Gardawski, Ekalle (46. L. Pesch), Constantine, Baum

Borussia Mönchengladbach II: Brüll – Atty (87. Foss), Schweers, Lieder, Korb – Reitz, Stange – N. Pesch, Jung (90. +8 Ampadu), Herrmann (77. Asallari) – Boteli (77. Harnafi)

Schiedsrichter: Luca Maurer

Tore: 0:1 Pesch (18.), 1:1 Tuncer (23.), 2:1 Tokac (29.), 2:2 N. Pesch (32.), 3:2 Aourir (56.), 4:2 Schweers (60., Eeigentor), 4:3 N. Pesch (66., Foulelfmeter), 4:4 Asallari (89.), 4:5 Foss (90.+5), 4:6 Foss (90.+8)

Gelb-Rot: Gardawski (64.)

Zuschauer: 70