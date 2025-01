Noah Pesch belegt derzeit den ersten Platz in der Torschützenliste der Regionalliga West. Bald könnte das Gladbach-Talent tatenlos abgelöst werden.

Im Sommer ging Noah Pesch den Schritt aus dem Nachwuchs- in den Seniorenbereich. Anpassungsprobleme sind Fehlanzeige beim 19 Jahre alten Talent von Borussia Mönchengladbach, das im Sommer aus der Jugend von Bayer Leverkusen kam.

Denn Pesch hat in 18 Einsätzen für die Gladbacher U23 bereits 13 Treffer erzielt und dazu sieben Vorlagen geliefert. Mit diesen Werten führt er die Torjägerliste der Regionalliga West an.

Ob Pesch seine starke Statistik in der am Wochenende beginnenden Rückrunde weiter ausbauen kann, ist allerdings fraglich - aus einem für den Offensivmann erfreulichen Grund: Pesch gehört von nun an fest zum Profikader der Borussia. Das teilte Trainer Gerardo Seoane vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum am Samstag (18.30 Uhr, RS-Liveticker).

Er rückt auf, da mit Grant-Leon Ranos ein weiteres Talent den Verein vorübergehend verlassen hat (per Leihe zum 1. FC Kaiserslautern). "Er kann sich jetzt bei uns zeigen. Es war für uns immer klar: Wenn wir einen talentierten Spieler verleihen können, dass wir diese Position dann auch mit einem eigenen Talent auffüllen", sagte Seoane über den kroatischen U19-Nationalspieler.

Pesch gehörte bislang einmal zum Spieltagsaufgebot der Lizenzmannschaft. Im Dezember saß er gegen Holstein Kiel auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz. In Testspielen durfte er sich bereits zeigen - und überzeugte, auch als Torschütze.

Klingt so, als würde Pesch ab sofort nicht mehr die Möglichkeit haben, seinen Status als Top-Schütze der Regionalliga West zu verbessern. Wobei er natürlich trotz Teilnahme am Profitraining in der U23 zum Einsatz kommen könnte, falls er es nicht in den Spieltagskader schafft. Oder im Fall, dass die Profis vor der Reserve spielen und Pesch keine Spielminuten sammelt.

Die Zeit wird zeigen, ob Pesch am Saisonende immer noch die Torjäger-Liste anführt. Oder ob er Konkurrenten wie Enzo Wirtz (10, Eintracht Hohkeppel), Raphael Assibey-Mensah (9, 1. FC Bocholt) oder Moritz Stoppelkamp (9, Rot-Weiß Oberhausen) vorbeiziehen lassen muss.