Regionalliga West: Schon zum vierten Mal - neuer Termin für Gladbach II - RWO

Die Regionalliga-Partie zwischen der U23 von Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiß Oberhausen wurde mehrfach verschoben. Jetzt gibt es einen neuen Termin.

Die Klubs der Regionalliga West befinden sich aktuell in der Winterpause und bereiten sich auf die Anfang Februar mit dem 20. Spieltag beginnende Restserie vor. Zehn Teams starten allerdings schon eine Woche vor dem offiziellen Jahresbeginn. Sie müssen ausgefallene Partien aus den vergangenen Monaten nachholen.

Das gilt auch für Rot-Weiß Oberhausen und die U23 von Borussia Mönchengladbach. Das Auswärtsspiel von RWO im Gladbacher Grenzlandstadion wurde bereits dreimal abgesagt, sollte ursprünglich am 12. Spieltag stattfinden.

Nun gibt es den vierten Versuch. Am Samstag, 27. Januar, soll die Begegnung um 17.30 Uhr angepfiffen werden - sofern die Platzbedingungen dies dann auch zulassen. Im Oktober, November und Dezember war das nicht der Fall.

Auf den ersten Blick stellt sich die Frage, warum die Gladbacher für die Partie nicht in den alljährlich bespielbaren Borussia-Park, der Stadion der Profis, ausweichen. So machten es Profivereine in der Vergangenheit immer wieder. Doch die Anforderungen des Verbandes sehen Umzüge nicht mehr vor.

"Seit dieser Saison sind die Regionalliga-Vereine dazu verpflichtet, eine Hauptspielstätte zu melden, das ist bei uns das Grenzlandstadion. Da ist im Normalfall nicht dran zu rütteln, deshalb können wir nicht einfach sagen, dass wir am Borussia-Park spielen", hatte Gladbachs Nachwuchschef Mirko Sandmöller nach der zweiten Absage im November gegenüber der Rheinischen Post erklärt.

Das Auftaktprogramm der Regionalliga West im Überblick

Nachholspiele

SV Lippstadt - SSVg Velbert (Freitag, 26. Januar, 19 Uhr)

Rot Weiss Ahlen - FC Schalke 04 U23

FC Gütersloh - SC Paderborn U23

Fortuna Düsseldorf U23 - FC Wegberg-Beeck (alle Samstag, 27. Januar, 14 Uhr)

Borussia Mönchengladbach U23 - Rot-Weiß Oberhausen (Samstag, 27. Januar, 17.30 Uhr)

20. Spieltag (regulärer Jahresauftakt)

Borussia Mönchengladbach U23 - Alemannia Aachen

Fortuna Düsseldorf U23 - SC Wiedenbrück

Rot Weiss Ahlen - FC Wegberg-Beeck

1. FC Bocholt - 1. FC Köln U23

1. FC Düren - SV Rödinghausen

Wuppertaler SV - FC Schalke 04 U23

Rot-Weiß Oberhausen - SV Lippstadt

FC Gütersloh - SSVg Velberrt (alle Samstag, 3. Februar, 14 Uhr)

Fortuna Köln - SC Paderborn U23 (Sonntag, 4. Februar, 14 Uhr)