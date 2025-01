Der MSV Duisburg hat noch einmal auf dem Transfermarkt reagiert. Es ist der vierte Winter-Zugang für den Regionalliga-West-Tabellenführer.

Kurz vor dem Gang in die Winterpause meinte Dietmar Hirsch, Trainer des MSV Duisburg, noch gegenüber RevierSport zu möglichen Winter-Transfers:

"Was im Winter passiert, weiß ich noch nicht. Bislang hat sich kein Spieler gemeldet, der gehen möchte. Auf der anderen Seite spielen wir aufgrund der zwei Langzeitverletzten die ganze Zeit mit 20 Feldspielern. Das ist, wenn man bedenkt, dass man ab Februar auch keine vertragslosen Spieler mehr verpflichten darf, ein bisschen knapp. Aber wir haben auch ein sehr gute funktionierendes Gefüge. Da muss man ganz genau hinschauen, ob man da nochmal etwas verändern will, damit man nichts durcheinander bringt."

Und, siehe da: Der Regionalliga-West-Primus hat am 22. Januar 2025 seinen vierten Winter-Zugang präsentiert. Nach Julius Paris für das Tor, Dustin Wilms für den rechten offensiven Flügel und Thomas Pledl für das zentrale offensive Mittelfeld kommt Thilo Töpken für den Angriff. Nach Franko Uzelac, Kilian Pagliuca und Wilms ist Töpken der vierte ehemalige Profi von Alemannia Aachen, der in der Saison 2024/2025 zum MSV Duisburg wechselt.

Im vergangenen Jahr durften Töpken und Co. mit Alemannia Aachen den Aufstieg in die 3. Liga feiern. Das will das Ex-Alemannia-Quartett nun im Mai 2025 auch mit dem MSV Duisburg tun.

Das ist Thilo Töpken: Geburtsdatum: 27. Februar 1999 Geburtsort: Oldenburg Größe: 1,94 m Gewicht: 91 kg Bisherige Vereine: VfL Bad Zwischenahn, Werder Bremen, Eintracht Braunschweig, SSV Jeddeloh II, Hannover 96, RW Koblenz, SV Rödinghausen, Alemannia Aachen

Im Norden, im Westen und im Südwesten: Töpken bringt im Alter von 25 Jahren die Erfahrung von 111 Regionalliga-Einsätzen mit. 35 Treffer stehen beim 1,94-Meter großen Mittelstürmer in der Regionalliga zu Buche.

Chris Schmoldt, MSV-Sportchef, sagt: "Wir haben Thilo schon länger auf dem Zettel, besonders während seiner Zeit in Rödinghausen haben wir ihn intensiv verfolgt. Er bringt ein total spannendes Stürmerprofil mit, ist nicht nur groß und kraftvoll, sondern auch laufstark und sehr fleißig im Pressingverhalten. Letztlich zeigt er genau das, wonach wir jetzt Ausschau gehalten haben. Wir freuen uns, dass dieser Wechsel nun geklappt hat; Thilo wird eine Bereicherung für unseren Kader sein."

"Von Beginn an waren die Gespräche mit den Verantwortlichen beim MSV sehr angenehm. Dieser Traditionsverein ist mit einer riesigen Wucht in die Saison gestartet. Ein Teil dieser Mannschaft, dieses Klubs, zu sein, ist nicht nur eine reizvolle Aufgabe, sondern auch ein geiles Gefühl", erklärt Töpken.