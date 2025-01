Der Wuppertaler SV hat in der Türkei sein erstes von zwei geplanten Testspielen gewonnen. Die Mannschaft hat auch einen neuen Kapitän.

Der Wuppertaler SV gewann im türkischen Belek, rund 45 Minuten vom WSV-Quartier in Side, einen Regionalliga-Vergleich gegen den FSV Luckenwalde.

Der Tabellen-12. der West-Staffel gewann gegen das Schlusslicht der Nordost-Staffel mit 1:0. Marco Terrazzino erzielte nach 70 Minuten das WSV-Siegtor.

"Wir haben das sehr ordentlich gemacht. Die Jungs sind gut marschiert. Klar: Im Letzten Drittel müssen wir noch besser werden. Das gilt auch für die Flanken-Qualität. Aber daran werden wir weiter arbeiten. Ein Erfolgserlebnis, auch in einem Testspiel, ist immer schön", bilanzierte WSV-Coach Sebastian Tyrala.

Über den Gegner sagte der 36-Jährige: "Dass Luckenwalde Letzter ist, hat mich auch überrascht. Sie haben ein gutes Spiel gegen uns gemacht. Das ist schon eine ordentliche Mannschaft."

Im Spiel gegen Luckenwalde trug Kevin Hagemann erstmals offiziell als Kapitän die Binde. In der Türkei hatten Tyrala und sein Trainerteam den 34-Jährigen zum neuen Spielführer bestimmt. Niklas Dams, Hagemanns Vorgänger, hatte den WSV im Winter verlassen.

"Wir haben jemanden gesucht, der unangefochtener Stammspieler und eine Identifikationsfigur ist. Da kommt man dann schnell auf Kevin Hagemann. Er ist ein guter Typ, der in der Mannschaft gerne gesehen und gehört wird", erklärt Tyrala.

Am Donnerstag trainiert der SV einmal, am Freitag stehen zwei Einheiten an und am Samstag wird dann auch noch eine Einheit absolviert, bevor am Mittag das zweite Testspiel in der Türkei gegen den SV Schermbeck ansteht. Am Sonntag geht es zurück nach Deutschland.

So spielte der Wuppertaler SV: Wozniak (46. Luyambula) - Gembalies (65. Bielitza), Wimmer (65. Atmaca), J. Munsters (65. N. Munsters), Saric (46. Ametov), Hagemann (65. Terrazzino), Ocansey (65. Bilogrevic), Bornemann (65. Reck), Demir (46. Nishi), Müller (46. Nishimura), Grym (65. Qashi)

Tor: 1:0 Terrazzino (70.)