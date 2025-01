Eintracht Hohkeppel hatte schon im Herbst 2024 eine Kaderkorrektur vollzogen und einige Ex-Profis vor die Tür gesetzt. Darunter auch Kevin Rodrigues Pires.

Eintracht Hohkeppel, wie der KFC Uerdingen und Türkspor Dortmund, ebenfalls ein Aufsteiger, hatte schon vor der Spielzeit 2024/2025 den Mund sehr voll genommen.

Kevin Theißen, Sportchef des Klubs, sagte gegenüber RevierSport: "Für uns hat sich nur die Liga geändert. Das Ziel bleibt gleich: Wir wollen wieder aufsteigen, diesmal in die 3. Liga."

Dass die Regionalliga aber eine andere Welt als die Mittelrheinliga, Landes- oder Bezirksliga ist, musste auch Hohkeppel frühzeitig erkennen. Aufstiegstrainer Mutlu Demir musste gehen und Iraklis Metaxas übernahm.

Die nächste Konsequenz: sechs Spieler wurden vor die Tür gesetzt. Darunter auch die erfahrenen Ex-Profis Richard Sukuta-Pasu und Kevin Rodrigues Pires.

Der Letztgenannte hat nun einen neuen Verein gefunden und sich dem mittelrheinischen Oberligisten VfL Vichttal angeschlossen. Der VfL belegt den letzten Tabellenplatz und hat zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Der 33-jährige Rodrigues Pires lebt in Köln und bringt eine Menge Erfahrung zum VfL Vichttal mit. Die Vita des Ex-Hohkeppelers weist 282 Regionalliga- und 110 Drittligapartien aus.

Die letzten dreieinhalb Jahre als Fußballer verbrachte der Deutsch-Portugiese - einst U21-Nationalspieler Portugals - beim WSV im Stadion am Zoo. Aber auch bei Preußen Münster, Rot-Weiss Essen, den Sportfreunden aus Lotte und FC Schalke 04 II setzte er schon seine Duftmarke. Mit Lotte stieg er 2017 in die 3. Liga auf.

Pires betonte noch vor rund einem Jahr, am 11. Januar 2024, gegenüber RevierSport: "Ich kann noch vielen Teams weiterhelfen. Ich bin topfit und von meinen Qualitäten überzeugt. Ich hatte in meiner Karriere zum Glück keine schweren Verletzungen, so dass die Knochen noch richtig gut sind. Mal schauen, wohin mein Weg führen wird. Ich bin da ganz entspannt."

Jetzt ist klar: sein nächster Schritt führt zum VfL Vichttal in die Mittelrheinliga.