Aufregung gab es am Wochenende um zwei Briefe - angeblich aus Mannschaftskreisen des KFC Uerdingen. Auch RevierSport hat berichtet. Es gibt neue Erkenntnisse.

Das Wochenende war durchaus turbulent beim KFC Uerdingen - und auch die Medien waren mittendrin. Am Freitagmorgen tauchte ein offener Brief der Mannschaft auf - auf sechs Seiten rechnete das Team mit den beiden Vorständen Peter Kahstein und Dirk Röthig ab und stärkte dem ersten Vorsitzenden Thomas Platzer sowie Mehmet Eser den Rücken.

Tags darauf tauchte ein Statement auf, in dem sich die Mannschaft von dem Brief distanziert. RevierSport prüfte dieses und berichtete. Mittlerweile mehren sich aber die Zweifel an dem Statement - auch bei uns.

Die "Rheinische Post" zitiert einen namentlich nicht genannten Spieler zu dem zweiten Statement: "Wir gehen da inhaltlich nicht mit und wollen uns einfach aufs Sportliche fokussieren. Wir stehen nach wie vor zum ersten Brief und dessen Inhalt." Zudem stamme das Statement nicht aus der Feder der Mannschaft.

Mittlerweile scheint klar: Das ganze Chaos im Verein hat auch die Mannschaft erreicht. Eine sehr große Gruppe geht mit dem ersten offenen Brief, doch offenbar gibt es auch eine kleine Gruppe, die dem nicht zustimmt, die eine andere Meinung zu den Entwicklungen der letzten Monate hat. Dass sich, wie in der Signatur suggeriert, die gesamte Mannschaft von dem ersten Brief distanziert, ist jedoch falsch.

Der einzige Knackpunkt rund um den ersten Brief: Nach RS-Infos wurde der zu früh publik. Eigentlich hätte er der Mannschaft vorgelegt und dann unterschrieben an den Vorstand gegeben werden sollen. Dass der Mitarbeiter von "M Soccermanagement" den Brief im Namen und Wissen der Mannschaft verfasst haben soll, deckt sich mit RS-Informationen. So erklärt sich auch, dass sein Name in den Metadaten auftaucht.

Welchen Zweck das zweite Statement - hinter dem, wenn überhaupt, nur ein ganz kleiner Teil des Kaders steht - letztlich erfüllen sollte? Darüber lässt sich nur spekulieren. Sollte es der Partei Thomas Platzer/Mehmet Eser schaden? Sollte es Druck von Peter Kahstein und Dirk Röthig nehmen? Die finale Antwort darauf kennt diese Redaktion noch nicht.

Es scheint rund um den KFC Uerdingen eine Gruppe zu geben, die der Partei Platzer/Eser das Leben schwermachen möchte.

Die wiederum will auf einer Infoveranstaltung am Montag, 20. Januar, 19:05 Uhr, ihr Konzept zur Vereinsfortführung vorstellen. Mit Jörg Wieczorek und seinem noch unbekannten Team erwägt noch eine zweite Partei, sich auf wichtige Gremiumsposten beim KFC Uerdingen zu bewerben.