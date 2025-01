Nur einen Tag nach dem offenen Brief der Mannschaft des KFC Uerdingen erreichte RevierSport eine andere Version der Geschichte. Der Brief stamme gar nicht vom Team selbst.

Am Freitag, 10. Januar, hat ein offener Brief der Mannschaft des KFC Uerdingen für Aufsehen gesorgt.

Darin rechnet das Team mit den beiden Vorständen Peter Kahstein und Dirk Röthig ab und stärkt dem ersten Vorsitzenden Thomas Platzer sowie Berater Mehmet Eser den Rücken.

Jetzt das nächste Kapitel: RevierSport erreichte eine Distanzierung von dem Brief - im Namen der Mannschaft. RS machte sich daran, das Dokument zu verifizieren - mit Erfolg. Nach RevierSport-Infos wurde sich innerhalb der Mannschaft darauf verständigt, dieses Statement zu veröffentlichen - wobei nicht alle Spieler dahinterstehen, wie dieser Redaktion bestätigt wurde.

Der Kern: Der Brief sei gar nicht von der Mannschaft verfasst worden. Wer den Brief tatsächlich geschrieben hat, ist unklar. RevierSport weiß, dass das Team durchaus hinter einigen Aussagen aus dem Brief steht, aber eben nicht hinter allen. Das macht das Team auch in seinem Statement noch einmal klar.

In dem dieser Redaktion vorliegenden Dokument ein Mitarbeiter von Esers "M Soccermanagement" in den Metadaten als Autor aufgeführt ist. Erstellt worden ist das Dokument demnach am 10. Januar 2025 um 1:40 Uhr.

Auch die Bezahlung, die nach RS-Infos seit Mitte Dezember aussteht, ist Thema. Am Mittwoch, 15. Januar, werden schon die nächsten Gehälter fällig.

Das Statement im Wortlaut:

Distanzierung der Mannschaft des KFC Uerdingen 05 e.V.

Im Namen der Mannschaft des KFC Uerdingen 05 e.V. möchten wir klarstellen, dass der zuvor veröffentlichte offene Brief nicht von uns verfasst wurde. Wir distanzieren uns ausdrücklich von dem gesamten Inhalt des Artikels.

Es gibt jedoch Teile des Textes, die die Herausforderungen und die Situation widerspiegeln, mit denen wir als Mannschaft derzeit konfrontiert sind. Insbesondere möchten wir betonen, dass wir als Spieler unseres Vereins rechtmäßig und in voller Höhe entlohnt werden wollen. Dies ist ein grundlegendes Anliegen, das auch in den offenen Gesprächen mit dem Vorstand immer wieder zur Sprache kam.

Wir möchten nochmals betonen, dass der Brief nicht in unserem Namen verfasst wurde und wir uns nicht mit allen darin enthaltenen Aussagen identifizieren. Unser Fokus bleibt auf dem Sportlichen, und wir setzen alles daran, unsere Leistung für den Verein zu bringen.

Mit sportlichen Grüßen, Die Mannschaft des KFC Uerdingen 05 e.V.