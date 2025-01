Das war ein sehr bitteres Wochenende für Fortuna Köln. Erst bestätigte sich eine Kreuzband-Verletzung und dann kassierte der ambitionierte Regionalligist ein 0:4.

Die schlimmsten Befürchtungen von Fortuna Köln haben sich bewahrheitet: Stürmer Salim Hadouchi hat sich unter der Woche im Testspiel beim Oberligisten TSV Meerbusch (0:0) einen Kreuzbandriss zugezogen. Diese Diagnose wurde einen Tag vor dem zweiten Testspiel der Fortuna in Dortmund nach einer MRT-Untersuchung gestellt.

"Es ist wichtig, dass wir die Partie austragen können. So viele Möglichkeiten, um zu testen gibt es für uns ja nicht aufgrund der Witterungsbedingungen. Nächstes Wochenende geht es schon nach Rödinghausen. Insofern ist der Test in Dortmund eine gute Geschichte", sagte Trainer Matthias Mink, der beim BVB wieder auf die zuletzt angeschlagenen Arnold Budimbu und Seymour Fünger zurückgreifen kann.

Doch auch die Rückkehr des angesprochenen Duos konnte dem Regionalliga-West-Zweiten und aktuell hartnäckigsten MSV-Duisburg-Verfolger helfen. Gegen den BVB II kassierte die Fortuna eine 0:4-Pleite.

"Gegen Dortmund II zu spielen ist ein super Gradmesser für uns, besonders vor dem Rückrundenauftakt. Sie sind fußballerisch super dabei, wir aber auch – das wird ein Duell auf Augenhöhe", meinte vor dem Spiel noch Kölns Angreifer Marvin Mika.

BVB-Startelf: Lotka – Mogultay, Lelle, Hüning, Krevsun – Azhil, Roggow, Foti – Campbell, Paulina, Drakas Lotka – Mogultay, Lelle, Hüning, Krevsun – Azhil, Roggow, Foti – Campbell, Paulina, Drakas Tore: 1:0 Paulina (5.), 2:0 Eberwein (47.), 3:0 Elongo-Yombo (55.), 4:0 Elongo-Yombo (86.)

Am Ende wird auch Mika feststellen müssen, dass die Kölner gegen die Mannschaft aus der 3. Liga keine Schnitte hatte. Nach dem 0:0 gegen den niederländischen Zweitligisten Helmond zeigte der RWE-Ligakonkurrent eine tadellose Leistung.

"Es war ein wichtiger und guter Test. Es gab noch einige Situationen, in denen wir noch konsequenter hätten verteidigen können, auf der anderen Seite haben wir uns dafür sehr viele Torchancen herausgespielt", meinte BVB-II-Trainer Zimmermann nach dem Test-Erfolg über Fortuna Köln. "In der Hinrunde haben wir zu viele Gegentore bekommen, deswegen wollten wir dort ansetzen. Zuletzt haben wir viermal zu Null gespielt, wir sind also auf jeden Fall einen Schritt weiter."

Zum Start in die Rückrunde der 3. Liga am kommenden Samstag (18. Januar, 14 Uhr) erwartet die U23 des BVB die weiteste Auswärtsreise der Saison. Tabellenschlusslicht SpVgg Unterhaching empfängt das Zimmermann-Team vor den Toren Münchens.