Der SV Wacker Burghausen hat einen neuen Cheftrainer präsentiert. Der Name hat es in sich. Es handelt sich um einen ehemaligen deutschen Nationalspieler.

Der SV Wacker Burghausen - Tabellen-Achter in der Regionalliga Bayern - hat die sportliche Leitung neu aufgestellt und stellt somit weitere wichtige Weichen für seine ambitionierten Ziele, die in Richtung 3. Liga führen sollen.

Wolfgang Schellenberg, der beim SVW von 2018 bis 2019 bereits als Cheftrainer in der Regionalliga Bayern aktiv war, kehrt an die Salzach zurück und übernimmt die Positionen des Sportdirektors für die erste Mannschaft und des NLZ.

Und: Lars Bender wird neuer Cheftrainer beim SV Wacker Burghausen! Die Verpflichtung des 19-fachen deutschen Nationalspielers Bender ist ein echter Coup.

Bender hatte im Sommer 2024 die U17-Bundesliga-Mannschaft der SpVgg Unterhaching übernommen und will bei den Salzachstädtern aus Burghausen ab sofort seine ersten Schritte als Coach im Seniorenbereich gehen. Zuvor war der gebürtige Rosenheimer bereits als Co-Trainer diverser U-Nationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes tätig.

Ich bin überzeugt den Erwartungen gerecht zu werden und wer mich kennt weiß, dass ich meine Aufgaben immer mit einhundertprozentiger Hingabe und Anspruchsdenken erfülle. Lars Bender

Als aktiver Spieler blickt Bender, der beim TSV 1860 München den Sprung in den Profifußball schaffte und 58 Zweitliga-Partien für die Münchener Löwen absolvierte, auf eine langjährige Profikarriere mit unter anderem über 250 Bundesligaspielen sowie 30 Einsätzen in der Champions League für Bayer 04 Leverkusen zurück. In Leverkusen war Bender über fünf Spielzeiten hinweg außerdem Kapitän der Werkself in der ersten Fußball-Bundesliga.

An der Seite Benders wird Ronald Schmidt ab sofort wieder fest als Co-Trainer des SV Wacker Burghausen fungieren, nachdem er für die letzten Trainingswochen und das letzte Spiel vor der Winterpause im November und Dezember 2024 interimsweise als Co-Trainer unter Interimscoach Michael Kostner eingesprungen war.

Bender zu seinem Wechsel an die Salzach: "Ich bin froh und dankbar, dass man mir das Vertrauen schenkt und freue mich auf die neue Herausforderung. Die Gespräche waren so überzeugend, dass ich mich schnell mit der Idee, den Posten zu übernehmen, anfreunden konnte, da man mir das Gefühl gegeben hat, der richtige Mann zu sein und an meine Qualitäten und meine Entwicklung glaubt. Ich bin überzeugt den Erwartungen gerecht zu werden und wer mich kennt weiß, dass ich meine Aufgaben immer mit einhundertprozentiger Hingabe und Anspruchsdenken erfülle."