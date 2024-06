Der 1. FC Düren hat Wacker Burghausen einen Stammspieler abgeluchst. Bei den Rheinländern soll er die Innenverteidigung verstärken.

Viktor Miftaraj stößt von Wacker Burghausen aus der Regionalliga Bayern zum West-Vertreter 1. FC Düren. Das gaben die Rheinländer bekannt.

"Wir sind sehr glücklich, Viktor in unserem Team willkommen zu heißen. Seine beeindruckende Bilanz und seine Erfahrung werden unserer Abwehr zweifellos die nötige Stabilität verleihen. Wir glauben fest daran, dass er eine wichtige Rolle beim Erfolg unseres Teams spielen wird", sagte Sportdirektor Adam Matuschyk.

Miftaraj war bei Wacker Burghausen gesetzt, verpasste in den vergangenen beiden Regionalliga-Saisons gerade einmal zwei Spiele. Insgesamt blickt er schon auf 86 Einsätze in der Regionalliga Bayern (fünf Tore, vier Vorlagen) zurück.

Ausgebildet wurde der 1,98 Meter große Innenverteidiger nach seiner Zeit bei Rot-Weiß Walldorf ab Sommer 2018 bei der SpVgg Greuther Fürth. Im Sommer 2022 zog es ihn dann weiter nach Burghausen, von wo aus es nun nach Düren geht.

Der 23-Jährige ist der vierte externe Neuzugang im Kader der Dürener. Zuvor verstärkte sich der Regionalligist bereits mit den jungen Mordecai Zuhs und Jan Strauch (beide 21), sowie Jakob Sachs (18).

Sachs kommt aus der U19 von RB Leipzig und will in Düren die ersten Schritte im Seniorenbereich gehen. Zuhs wechselt vom SV Rödinghausen, wo er im Vorjahr sechs Regionalliga-Einsätze verbuchte, zur direkten Konkurrenz. Strauch kommt von Alemannia Aachen, wo er in den vergangenen Jahren den Sprung aus der Jugend in den Seniorenkader schaffte.

Zusätzlich rücken mit Timo Kondziella (21) und Meric-Nuh Gültekin (19) zwei Spieler aus dem Landesliga-Kader der zweiten Mannschaft in das Regionalliga-Aufgebot auf.

Auf der Gegenseite stehen bislang sieben Abgänge fest: Elias Egouli (Fortuna Düsseldorf II), Simon Breuer (FC Schalke II), Ismail Harnafi (Alemannia Aachen), Abdul Fesenmeyer (SV Rödinghausen), Meik Kühnel (Teutonia Weiden), Leon Volz und Mario Weber (beide Ziel unbekannt).