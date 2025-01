Rot-Weiß Oberhausen befindet sich noch bis zum Montag, 13. Januar, in der Türkei im Trainingslager. Beim ersten und einzigen Testspiel waren auch viele Fans dabei.

Rot-Weiß Oberhausen hat am Freitag, 10. Januar, ein Testspiel bestritten. Beim einzigen geplanten Test im Türkei-Trainingslager trennte sich RWO mit einem torlosen Remis vom Drittligisten SV Waldhof Mannheim.

Nach dem 0:2 kurz vor dem Abflug in die Türkei beim Deutschen Meister Bayer Leverkusen war es der zweite RWO-Test in dieser bisherigen Winter-Vorbereitung 2025.

"Das war ein guter Test. Wir hatten, wie schon gegen Leverkusen, in den ersten zehn Minuten große Schwierigkeiten. Danach haben wir aber step by step immer besser ins Spiel gefunden. Wir haben uns ordentliche Chancen herausgespielt, doch keinen Abnehmer im Sechzehner gefunden. Nach rund 70 Minuten traf Timur Kesim per Kopf die Latte, Ozan Hot hätte den Abpraller verwerten können. In der 90. Minute hatten wir dann Glück, als die Mannheimer den Pfosten trafen. Das war ein gerechtes Ergebnis", berichtet Dennis Lichtenwimmer gegenüber RevierSport aus Side.

Der RWO-Sportchef, der seit Donnerstag bei der Mannschaft weilt, zeigte sich von der Unterstützung von rund 60 Kleeblatt-Fans begeistert. (Tipp: Auf dem RevierSport-Instagram-Kanal ist dazu auch ein Video zu sehen.)

So ein Trainingslager hat sportlich und menschlich gesehen, für den Mannschaftsgeist und für den Kontakt mit den Fans, einen Mehrwert. Wir werden auch im nächsten Winter versuchen, solch ein Trainingslager durchzuführen Dennis Lichtenwimmer

"Das war wirklich toll. Ich habe nur Oberhausener gehört. Wir hatten ein Heimspiel in der Türkei (lacht)", freut sich Lichtenwimmer. "International, oh RWO", wurde von den Oberhausenern angestimmt.

Überhaupt ist die Stimmung im Lager der Mannschaft von Trainer Sebastian Gunkel sehr gut. Mannschaft und Fans leben in einem Hotel und verbringen die Abende zusammen.

"Am Donnerstag steht noch ein Karakoe-Abend auf dem Programm. Ich finde schon, dass Nico Klaß als Kapitän vorangehen und das Mikrofon in die Hand nehmen könnte. Vielleicht ist auch Dennis Donkor einer von den Youngstern, der sein Gesangstalent zeigen könnte", witzelt Lichtenwimmer.

Moritz Stoppelkamp und Elias Demirarslan (beide krank) sowie Michel Niemeyer (Knieprobleme) verpassten das Testspiel gegen Waldhof Mannheim.

Bis Sonntag stehen noch zwei bis drei Trainingseinheiten an und auch eine Teambuildingsmaßnahme. Am Sonntag wird das Trainingslager an der türkischen Riviera dann mit einem Mannschaftsabend abgerundet, bevor der RWO-Tross am Montagmorgen wieder in den Flieger Richtung Heimat steigt.

Für Lichtenwimmer steht schon jetzt fest: "So ein Trainingslager hat sportlich und menschlich gesehen für den Mannschaftsgeist und für den Kontakt mit den Fans einen Mehrwert. Wir werden auch im nächsten Winter versuchen, solch ein Trainingslager durchzuführen."