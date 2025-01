Nun ist es auch offiziell: Phil Sieben ist ab sofort wieder ein Profi des Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Das gab RWO bekannt.

RevierSport hatte es in den letzten Tagen und zuletzt auch noch vor dem Abflug von Rot-Weiß Oberhausen Richtung Türkei-Trainingslager berichtet: Phil Sieben kehrt an die Lindnerstraße zurück.

Vor Ort, in Side, gab RWO dann via Pressemitteilung die Sieben-Rückkehr auch offiziell bekannt. Der 25-Jährige reiste bereits gestern mit ins Trainingslager.

"Zu Beginn möchte ich mich bei Eintracht Norderstedt für die kooperative Zusammenarbeit im Rahmen des Wintertransfers bedanken", erklärt Dennis Lichtenwimmer-Conversano.

Der RWO-Sportchef führt weiter aus: "Phil kennt uns und wir kennen ihn. Gerne hätten wir ihn im Sommer behalten, aber eine private Thematik hatte hier den Ausschlag pro Norddeutschland ergeben. Heute ist alles wieder in Ordnung und wir dürfen ihn ab sofort als Teammitglied begrüßen. Phil besitzt zweifelsohne Talent, Spielwitz und -intelligenz. Unsere Aufgabe ist es nun, ihn schnell an die angepasste Spielkultur heranzuführen und zum nächsten Entwicklungsschritt zu begleiten. Darauf hat er Bock und ich freue mich, dass er das komplette Trainingslager direkt mitnehmen kann."

Bereits in der vergangenen Saison lief der offensive Mittelfeldspieler in 15 Pflichtspielen für Rot-Weiß Oberhausen auf, ehe es ihn im Sommer zunächst in die Heimat gen Norden zog. Für Norderstedt bestritt er in der abgelaufenen Regionalliga-Nord-Hinrunde auch 15 Partien.

Ausgebildet wurde Sieben beim VfL Lüneburg, dem SC Paderborn und Schalke 04. Danach lief er für die zweite Mannschaft des SC Paderborn auf, sammelte bei Fortuna Düsseldorf zwei Einsätze in der zweiten Bundesliga und spielte für Roda Kerkrade in der zweiten niederländischen Liga.

Auch Sieben freut sich über seine Rückkehr nach Oberhausen: "Erst einmal bin ich glücklich, wieder in Oberhausen zu sein. Mich zog es aus privaten Gründen in die Heimat zurück. Glücklicherweise hat sich dort alles zu einem Guten gewendet. Das Team, die Fans, und die Perspektive haben es mir leicht gemacht, zurückzukommen. Mein Dank gilt allen Beteiligten bei RWO."