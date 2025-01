Rot-Weiß Oberhausen befindet sich auf dem Weg in die Türkei. Mit an Bord ist auch ein ehemaliger RWO-Profi, der demnächst wieder das Kleeblatt-Trikot tragen wird.

Also, doch: RevierSport hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass Rot-Weiß Oberhausen kurz vor der Verpflichtung von Phil Sieben steht.

Der Offensivspieler verließ RWO im Sommer 2024 Richtung Eintracht Norderstedt und wird nun an die Linderstraße zurückkehren. Wie RS erfuhr, sitzt der 25-Jährige bereits im RWO-Flieger Richtung Türkei und soll am Mittwoch (8. Januar) vor Ort offiziell als Neuzugang vorgestellt werden.

Die Mannschaft wird am Dienstagabend (Ortszeit in Antalya: 19 Uhr) erwartet. Dann geht es noch mit dem Bus rund zwei Stunden lang Richtung Side, wo RWO sein Winter-Quartier bis zum 12. Januar aufschlagen wird. Mit dabei sind auch rund 50 Fans. 30, die mit der Mannschaften geflogen sind, und rund 20 werden nachkommen - genauso wie Sportchef Dennis Lichtenwimmer, der aufgrund beruflicher Verpflichtungen erst am Donnerstag in der Türkei zugegen sein wird.

Neben Sieben sitzt ein weiterer "Neuer" mit an Bord der RWO-Maschine. Nämlich Jannis Antonio Knoblauch. Die Nummer eins der U19-Mannschaft von Mike Terranova und Rafael Garcia ist die offizielle Nummer drei der Oberhausener und darf am Trainingslager der Profis teilnehmen.

Am 10. Januar (Ortszeit, 15 Uhr) steht ein Testspiel gegen Drittligist SV Waldhof Mannheim auf dem Programm. Dann schon mit Phil Sieben als offiziellen RWO-Profi. Im Flieger Richtung Türkei hat Sieben noch den Status des "Gastspielers" inne.

Rot-Weiß Oberhausen: Bonga-Abgang ist weiter möglich

Zur Erinnerung: Für RWO war der Sieben 15 Mal im Einsatz (kein Treffer, drei Vorlagen). In der laufenden Saison bestritt der "Zehner" auch für Norderstedt 15 Begegnungen.

Nach den Abgängen von Timo Böhm (SSVg Velbert), Luca Thissen (VfB Homberg) und Dominick Burghard (Rot Weiss Ahlen) ist bei RWO natürlich auch ein wenig Budget freigeworden. Und wie RS erfuhr, soll dieses in Rückkehrer Sieben investiert werden.

Sollte Tarsis Bonga, der mitgeflogen ist und aktuell kein Angebot eines Drittligisten besitzt, auch noch gehen, dann könnte RWO im Januar noch einmal auf der Zugangsseite reagieren.