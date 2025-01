Rot-Weiß Oberhausen ist nun auch in der Türkei angekommen und hat auch schon die erste Trainingseinheit hinter sich. RevierSport hat mit dem Trainer gesprochen.

Mit etwas Verspätung, um 13.35 Uhr, ist Rot-Weiß Oberhausen am Dienstag (7. Januar) von Düsseldorf aus Richtung Antalya geflogen. Gegen 21.15 Uhr Ortszeit kam der RWO-Tross dann im Trainingslager-Hotel "The Sense Deluxe" in Side an.

Am Mittwoch ging es schon um 9.30 Uhr auf den Rasen, um die erste Trainingslager-Einheit zu absolvieren. RevierSport hat mit RWO-Coach Sebastian Gunkel gesprochen.

Sebastian Gunkel, wie sind Ihre ersten Eindrücke von den Gegebenheiten vor Ort?

Wir sind in einem sehr, sehr guten Hotel untergebracht. Die Verpflegung war am Dienstagabend und Mittwochmorgen auch sehr gut. Die Jungs müssen sich noch ein wenig auf die zweistündige Zeitverschiebung umstellen. Das Frühstück hier ist um 7 oder 8 Uhr. Das wäre dann in Deutschland um 5 oder 6 Uhr. Das ist schon eine kleine Umstellung. Aber auch das werden wir hinbekommen.

Und wie sind die Trainingsbedingungen?

Die Rasenplätze sind hervorragend. Das ist ein großer Komplex mit einigen Plätzen. Am Mittwochmorgen war auch eine südkoreanische Mannschaft zugegen. Zudem hat neben uns auch der 1. FC Magdeburg trainiert. Es ist sehr angenehm auf diesen top gepflegten Plätzen sowie natürlich auch in der Sonne bei angenehmen 18 Grad Celsius zu trainieren.

Woran werden Sie insbesondere mit der Mannschaft arbeiten?

Wir wollen die guten Bedingungen nutzen, das heißt, dass wir das Spiel mit Ball in den Vordergrund stellen werden. Am Freitag werden wir dann gegen Drittligist Waldhof Mannheim testen. Das ist auch das einzige Testspiel. Aber das ist auch gut so. Denn in der Woche nach dem Trainingslager haben wir einen Testspiel-Doppelpack mit dem VfL Bochum II und TSV Steinbach. Hier in der Türkei fokussieren wir uns in insgesamt acht Einheiten auf die Trainingsarbeit.

Das RWO-Programm in der Türkei: Dienstag: 21.15 Uhr Ankunft Mittwoch: 9.30 Uhr und 15.30 Uhr Training Donnerstag: 9.30 Uhr und 15.30 Uhr Training Freitag: Testspiel gegen Mannheim (15 Uhr) Samstag: 9.30 Uhr und 15.30 Uhr Training Sonntag: 9.30 Uhr und 15.30 Uhr Training Montagmorgen: Abflug gegen 10 Uhr

Mit Jannis Knoblauch ist auch ein Torwart aus der U19 dabei. Was halten Sie von ihm?

Erst einmal freue ich mich, dass Jannis Knoblauch dabei ist. Schön, dass der Verein das möglich gemacht. Denn jeder Kaderplatz kostet für solch ein Trainingslager Geld. Unser Torwarttrainer Daniel Davari freut sich, dass er mit Kevin Kratzsch, Robin Benz und Jannis Knoblauch drei Torhüter zur Verfügung hat. Jannis macht es gut und wir sind sehr zufrieden.

Phil Sieben ist zurück bei RWO. Was sagen Sie zu dieser Rückkehr?

Wir freuen uns, dass er wieder da ist. In der Vorbereitung auf meine Arbeit in Oberhausen habe ich ihn mehrmals gesehen und hätte ihn im Sommer gerne behalten. Ich bin überzeugt davon, dass wir, auch durch Phil, in der Rückrunde eine ganz andere Konkurrenzsituation haben werden.

Wie ist der Stand bei Tarsis Bonga? Er könnte ja RWO jederziet verlassen, oder?

Ja, damit müssen wir rechnen. Wir sind aber erstmal glücklich, dass er da ist und dementsprechend planen wir auch mit ihm. Wenn sich hier etwas verändert, dann ist das so. Dann können wir auch nichts machen und werden gegebenenfalls reagieren. Wir sind auf diese Situation vorbereitet.