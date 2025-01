Der MSV Duisburg bereitet sich im spanischen Jerez auf die Restrunde der Regionalliga West vor. Wir haben mit Trainer Dietmar Hirsch gesprochen.

Vom 4. bis zum 11. Januar ist der MSV Duisburg in Spanien vor Ort. In Jerez de la Frontera, rund 90 Kilometer von Sevilla entfernt, hat der Regionalliga-West-Tabellenführer sein Trainingslager aufgeschlagen.

Im Hotel "Barceló Montecastillo" ist auch Drittligist SV Sandhausen zu Gast. Am Dienstag, 7. Januar, wird der MSV gegen den SVS testen. Die ursprünglich geplanten zweimal 60 Minuten kommen dabei aufgrund eines Vetos des neuen Sandhausen-Trainer Kenan Kocak nicht zustande.

RevierSport hat mit Dietmar Hirsch gesprochen.

Dietmar Hirsch, ein herzliches Hallo nach Spanien. Wir ist der MSV in Jerez angekommen und wir sind die Bedingungen vor Ort?

Wir sind gut in Spanien angekommen. Die Reise begann sehr früh gegen 4 Uhr morgens. Dementsprechend sind alle ein bisschen müde. Aber wir haben auch schon die erste Einheit absolviert. Das war auch schon intensiv. Am Sonntag geht es dann schon weiter. Wir wollen die Zeit hier vor Ort intensiv nutzen.

Und wie sind die Trainingsbedingungen?

Es gibt hier drei Plätze. Ein Platz steht uns zur Verfügung und ein weiterer dem SV Sandhausen. Zudem gibt es einen dritten Rasenplatz für koordinative Dinge. Das Hotel hat zwei Komplexe, wir sind in einem und Sandhausen in einem anderen Komplex untergebracht. Das ist schon perfekt. So hat jeder seine Ruhe. Am Dienstag werden wir dann gegen den SV Sandhausen testen - entweder um 14 oder 15 Uhr. Das Spiel findet dann ganz normal über zweimal 45 Minuten statt.

Wie haben sich die Neuen eingefunden?

Unsere Neuzugänge Julius Paris und Dustin Wilms sind auch gut aufgenommen worden. Das sind zwei gute Charaktere, die sich schnell in eine Gruppe einfügen. Sie kennen die Liga und kennen auch einige Spieler aus unserem Kader. Wir haben ja zum Beispiel auch einige Ex-Aachener im Kader, die Dustin gut kennt. Julius kennt andere Spieler. Da treffen die Beiden nicht nur auf unbekannte Gesichter.

Wird es eigentlich noch weitere Abgänge geben und eventuell einen Zugang für die Abwehr?

Ansonsten beobachten wir weiter den Markt und schauen, was passiert. Bis auf Kevin Kunz, der uns verlassen hat, ist bisher niemand auf mich mit der Bitte eines Weggangs zugekommen. Kevin haben wir mit Julius Paris ersetzt. Ich kann nicht bestätigen, dass wir noch einen Innenverteidiger holen. Da sind wir gut aufgestellt.

Wie steht es eigentlich um eine mögliche Verpflichtung von Enzo Wirtz?

Da gibt es nichts zu kommentieren.

Es sind auch drei U19-Spieler dabei...

Ja, richtig. Torwart Fotios Adamidis, Stürmer Mohammed Berrahou und Mittelfeldspieler Gabriel Sadlek. Sadlek ist ein interessanter Linksfuß, der sich hier empfehlen kann. Berrahou ist ein robuster Stürmer, den wir auch unbedingt dabei haben wollten. Er hat sich das verdient. Das gilt auch für Fotios als dritten Torwart. Mit Jannik Zahmel haben wir auch noch einen angeschlagenen Spieler - ansonsten ist die Gruppe mit 25 Feldspielern und drei Torhütern in einer sehr guten Größe beisammen.