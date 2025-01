Seit Freitagabend ist es offiziell: Sascha Mölders ist neuer Trainer des SC Wiedenbrück. Wir haben mit dem SCW-Sportchef gesprochen.

Am Freitagmorgen - 3. Januar 2025 - berichtete RevierSport exklusiv, dass Sascha Mölders neuer Trainer des SC Wiedenbrück werden würde. Wenige Stunden später wurde er offiziell an der Rietberger Straße vorgestellt und leitete ab 17 Uhr auch seine erste Trainingseinheit als SCW-Cheftrainer.

RS hat bei Oliver Zech, Sportchef der abstiegsbedrohten Wiedenbrücker, nachgefragt, warum die Wahl am Ende auf den 39-jährigen ehemaligen Bundesliga-Stürmer fiel.

Oliver Zech, was hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass Sascha Mölders neuer Wiedenbrück-Trainer ist?

Als wir das erste Mal miteinander telefoniert haben, war sofort die gleiche Wellenlänge zu spüren. Er und ich denken über Fußball gleich. Das hat natürlich die Entscheidung relativ einfach gemacht.

Wie würden Sie den Trainer Sascha Mölders beschreiben?

Er ist wie er ist - ein Naturell. Ob als Experte bei RevierSport, Magenta oder in TV-Formaten: Wenn ich Sascha Mölders sehe oder lese, dann bekomme ich auch Sascha Mölders. Er verstellt sich nicht - ist ehrlich und echt. Er kommt hierhin als hoch motivierter Trainer, der auch eine Chance nutzen will. Ich kann mir vorstellen, dass er auch 20.000 Fans an der Hafenstraße mit seiner Art und Weise mitnehmen könnte. Hier muss er nur 500 Leute begeistern (lacht). Aber im Ernst: Sascha Mölders kann einer ganzen Gegend einen Schub geben, die Leute mitnehmen. Auch darauf setzen wir.

Wie haben die Spieler auf den neuen Trainer reagiert?

Ich habe schon das erste Feedback nach seiner Ansprache erhalten und das war sehr positiv. Er hat von Beginn an klargestellt, dass seine Tür immer auf ist - zu jeder Zeit. Und, dass jeder unter ihm eine neue Chance erhält. Er wird die Spieler immer ehrlich bewerten. Die Spieler fanden seine Eingangsworte sehr gut. Und: Es ist natürlich auch kein Nachteil, dass Sascha über 100 Spiele in der Bundesliga gemacht hat. Die Jungs wissen, dass da jemand vor ihnen steht, der weiß wie der Fußball funktioniert.

Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Was macht Sie so zuversichtlich, dass Mölders und die Mannschaft die Regionalliga halten werden?

Ich bin voll überzeugt, dass Sascha das hinbekommt. Er kennt die Mannschaft, hat sich mit den Jungs intensiv beschäftigt. Und ich war ja die letzten Wochen auch für das Team verantwortlich und weiß, was die Mannschaft drauf hat. Da hat immer sehr wenig gefehlt. Ich glaube schon, dass Sascha diese bisher fehlenden Prozente aus den Jungs heraus kitzeln wird und wir am Ende über dem Strich stehen.