Stammtorwart Julius Paris hat den S04 verlassen. Was passiert nun im Tor der U23 und mit Talent Luca Podlech?

Das dürfte spannend werden: Am Montag hat der FC Schalke 04 mitgeteilt, dass Julius Paris die U23 des S04 mit sofortiger Wirkung in Richtung MSV Duisburg verlassen wird.

Die Knappen begründeten die Entscheidung mit der sportlichen Perspektive, die sich dem 23-Jährigen beim Aufstiegskandidaten bietet. Aber was passiert nun im Tor der U23, die einen guten Keeper im Abstiegskampf bei ihrer Aufholjagd dringend nötig hat.

Denn wenn es auf einer Position kein Problem gab, dann auf der des Torwarts. Paris hat bei seinen neun Einsätzen in der Hinrunde und bis zur Winterpause überzeugt und ist sportlich ein großer Verlust.

Daher dürften nun noch mehr Augen auf Luca Podlech gerichtet sein. Der gebürtige Gelsenkirchener hat ebenfalls neun Spiele in der Hinrunde absolviert und soll sich bei der U23 Spielpraxis für seine Profikarriere holen. Wird er nun in der Rückrunde an den Spieltagen fester Bestandteil der Regionalliga-Mannschaft?

Das dürftige allerdings besonders im Hinblick auf den abgestrebten Wechsel von Profi-Torwart Ron-Thorben Hoffmann spannend werden. Denn dann dürfte Podlech auch regelmäßig zum Profikader in der 2.Liga gehören.

Dass die Knappen nur auf Faaris Yusufu setzen, dürfte setzen, dürfte in der jetzigen Situation der Mannschaft zu riskant sein. Das Eigengewächs zeigte zwar in den Jugendmannschaften ebenfalls gute Leistungen, musste sich aber letztlich hinter Podlech ansiedeln und hat auch noch kein Regionalligaspiel in dieser Saison bestritten. Ihm fehlt also jedwede Erfahrung im Abstiegskampf.

Vielleicht legen die Schalker aber auch nochmal extern nach und verpflichten noch einen weiteren Torwart mit eben dieser Erfahrung.

Klar ist: Durch den Abgang von Julius Paris, von dem auch Trainer Jakob Fimpel stets in höchsten Tönen gesprochen hat, ist eine Schwächung für den Klub. Allerdings hat Fimpel auch oft betont, dass sich Schalke auf dieser Position keine Sorgen zu machen braucht.