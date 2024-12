Der 1. FC Bocholt spielt eine Saison, die so nicht zu erwarten war. Trainer Sunay Acar findet auch klare Worte.

Als amtierender Regionalliga-West-Vizemeister rangiert der 1. FC Bocholt nach 18 Begegnungen und 21 Punkten gerade einmal auf dem zwölften Tabellenplatz. Nur sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.

In der Rückrunde erwartet Sunay Acar, der nach Björn Mehnert, der zweite Trainer der laufenden Saison am Hünting ist, eine deutliche Steigerung seiner Schützlinge und nimmt die Mannschaft auch in die Pflicht.

Sunay Acar über...

… die Hinrunde in der Regionalliga: "Die Hinrunde ist für uns sehr, sehr enttäuschend verlaufen. Da brauchen wir gar nicht drumherum zu reden. Wir sind unseren eigenen Ansprüchen einfach nicht gerecht geworden. Sowohl unter meinem Vorgänger Björn Mehnert als auch unter mir haben wir diese extremen Schwankungen und bekommen einfach keine Konstanz in unsere Leistungen. Die Stabilität, die ich mir wünsche, ist noch nicht da."

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: "Das Spiel gegen den MSV Duisburg war natürlich das Highlight. Da haben wir auch eine super erste Halbzeit gespielt. Schade, dass wir in diesem Spiel unsere Fans mit einem Sieg nicht belohnen konnten. Vor meiner Zeit war sicherlich der 5:1-Sieg in Wuppertal ein schöner Moment in dieser Saison."

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: "Rein sportlich gesehen, war das Spiel gegen den FC Gütersloh bitter. Da waren wir vom Kopf her nicht da. Diese Niederlage hat sehr weh getan."

… die Ziele für 2025 und was passiert noch im Winter: "Wir halten unsere Augen und Ohren offen. Mal schauen, ob personell etwas passiert. Die Ziele sind, noch enger zusammenzuwachsen und die Grundtugenden in jedem Spiel, in jeder Trainingseinheit auf den Rasen zu bringen. Wir wollen so schnell wie möglich Siege feiern und am Ende einen einstelligen Tabellenplatz belegen. Dafür müssen die Jungs einfach diese nötige Gier und Leidenschaft ab dem neuen Jahr mitbringen."