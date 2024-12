Schalke 04 will seine U23 unbedingt in der Regionalliga halten. Knappenschmiede-Chef Tonello kündigte weitere Profi-Unterstützung an.

Die U23 des FC Schalke 04 überwintert auf dem 17. Tabellenplatz in der Regionalliga West. Der Abstieg in die Oberliga droht. Ein abschlussstarker Stürmer wird noch gesucht.

Immerhin: Durch den 3:1-Sieg gegen den direkten Konkurrenten SC Wiedenbrück im letzten Heimspiel vor der Winterpause besteht wieder eine realistische Chance auf den Klassenerhalt. Der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt nur noch sechs Punkte.

Der wäre für den S04 essenziell wichtig. Denn die Knappenschmiede und mit ihr das Flaggschiff U23 nimmt eine wichtige Rolle in den Zukunftsplänen des Klubs ein. Das verdeutlichte Knappenschmiede-Chef Raffael Tonello, der in einem Interview in den Vereinsmedien betonte, dass U23-Trainer Jakob Fimpel in der Restrunde auch weiterhin mit Verstärkung aus dem Profibereich rechnen kann.

In Abstimmung mit Kees und den sportlich Verantwortlichen werden wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir einen leistungsstarken Kader in die Rückrunde schicken. Raffael Tonello

„Wir haben gemeinsam mit dem Trainerstab und der sportlichen Führung der Profis die Situation ausführlich analysiert und die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet“, erklärte Tonello in dem Interview. „Dazu gehört insbesondere ein regelmäßiger Dialog mit Youri Mulder und Ben Menga sowie dem Trainer-Team von Kees van Wonderen, zu dem ja auch inzwischen mit Tim Hoogland als weiterer Co-Trainer eine bewährte Kraft der Knappenschmiede gehört.“

Konsens: „Alle haben ein klares Verständnis für die Wichtigkeit von Spielpraxis für junge Profis. Ein Beispiel: Im letzten Spiel vor der Winterpause standen beim 3:1 gegen Wiedenbrück mit Martin Wasinski, Felipe Sanchez und Emil Højlund drei junge Profis in der Startelf. Peter Remmert wurde eingewechselt, zudem half Lino Tempelmann mit einer starken Leistung aus. In Abstimmung mit Kees und den sportlich Verantwortlichen werden wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir einen leistungsstarken Kader in die Rückrunde schicken.“

Tonello verdeutlichte: „Der Klassenerhalt der U23 hat für die Knappenschmiede Priorität und ich bin zuversichtlich, dass Jakob mit seinem Trainer-Team und der Mannschaft eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte spielen wird.“