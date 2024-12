Zwei Regionalligisten haben ihre Winter-Fahrpläne vollgepackt mit teils ambitionierten Aufgaben. Die Sportfreunde Lotte dürfen sich auf jeden Fall etwas ausrechnen.

Obwohl sie nur wenige Kilometer trennen, können die Sportfreunde Lotte und der VfL Osnabrück zumindest in der Viertklassigkeit nicht gegeneinander spielen. Denn während die Sportfreunde in der Regionalliga West eingruppiert sind, würden die Osnabrücker in die Nord-Staffel rutschen.

Also treffen sich beide Parteien am Sonntag, 5. Januar zum Testspiel im Stadion am Lotter Kreuz. Drei Tage vorher ist der Trainingsaufkat angesetzt. Es dürfte etwas gehen für das Team von Trainer Fabian Lübbers. Die Osnabrücker sind, auch wenn sie zuletzt Rot-Weiss Essen mit 2:0 geschlagen haben, Tabellenletzter der dritten Liga.

Lotte dagegen kommt mit dem Selbstvertrauen aus einer starken Hinrunde, nach der sie sogar noch in etwas entfernter Schlagdistanz zu Platz eins liegen. Für den neu zusammengewürfelten Kader wird es ein ganz besonderes Testspiel-Highlight. Karten gibt es für zwölf Euro. Es werden nur die Sitzplatztribünen geöffnet.

Konkurrent SV Rödinghausen hat sich derweil diese drei Testspiel-Gegner ausgesucht:

- 08.01.2025: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit (A)

- 11.01.2025: BSV Rehden (H) – 14:00 Uhr

- 16.01.2025: Go Ahead Eagles U21 (A) – 14:00 Uhr

Besonders das Duell mit den Niederländern, das im Nachbarland stattfinden wird, dürfte spannend werden. Die U21 der Go Ahead Eagles spielt in der U21 Divisie 1 Herbst, der niederländischen Jugendliga. Der genaue Spielort wird noch bekanntgegeben.

Zwei Tage später wird es dann schon wieder ernst für den SV Rödinghausen. Denn eigentlich hätte Fortuna Köln am Samstag, 7. Dezember, beim SV Rödinghausen antreten sollen. Mit einem Sieg wäre der Rückstand auf Tabellenführer MSV Duisburg, die mit 3:4 gegen den FC Gütersloh verloren haben, auf drei Zähler zusammengeschmolzen.

Das Wetter verhinderte das jedoch. Stattdessen sollen die Südstädter am Samstag, 18. Januar, 14 Uhr, in Ostwestfalen antreten. Auch der SVR schielt noch nach oben, ist mit zwölf Punkten Rückstand auf den MSV Duisburg aber maximal noch ein Geheimtipp.