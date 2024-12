Der 1. FC Bocholt hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ein talentierter defensiver Mittelfeldspieler schlägt am Hünting auf.

Jetzt ist es offiziell: Der 1. FC Bocholt hat sich mit Maximilian Adamski einen defensiven Mittelfeldspieler von Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf II gesichert.

"Maximilian war direkt Feuer und Flamme, für den 1. FC Bocholt aufzulaufen. Er hat in den letzten Jahren trotz seines jungen Alters schon viele Spiele in der Regionalliga West bestritten und wird uns dabei helfen, in der Rückrunde wieder zu mehr defensiver Stabilität zurückzufinden. Wir danken Fortuna Düsseldorf, dass der Transfer ermöglicht werden konnte und Maximilian keine Steine in den Weg gelegt wurden", sagte Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt.

Adamski kommt in der laufenden Runde auf sieben Einsätze in der Regionalliga West. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim 1. FC Bocholt und darauf, mit der Mannschaft gemeinsam erfolgreich zu sein. In meinen vergangenen Spielen als Gegner am Hünting habe ich bereits erlebt, was es bedeutet, hier zu spielen", sagte er.

Zu den Vertragsmodalitäten ließen die Klubs nichts verlauten. Vorfreude herrscht aber in jedem Fall auch bei seinem neuen Trainer: "Maximilian ist ein sehr lauf- und zweikampfstarker Spieler, der mit seiner Mentalität und seinem Charakter perfekt zu uns passt. Er verkörpert absolut den Hünting-Fußball", sagte Sunay Acar.

Bei der Zweitvertretung der Fortuna war man auf den Abgang vorbereitet, wie Trainer Jens Langeneke jüngst sagte: "Wir haben jetzt 23 Feldspieler im Kader und ich habe das vollste Vertrauen in diese Jungs. Wenn noch jemand geht, dann werden wir vielleicht aktiv. Aber aktuell ist das nicht abzusehen. Das Ziel? Wir wollen aus den restlichen 16 Spielen mehr Punkte als aus den bisherigen 18 Partien holen."

Beide Teams stehen aktuell im Tabellenkeller der Regionalliga West. Der 1. FC Bocholt ist Zwölfter mit 21 Punkten. Einen Zähler und einen Rang dahinter kommt dann schon Fortuna Düsseldorf II.