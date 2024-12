In der Regionalliga Südwest taumelt Hessen Kassel dem Abstieg entgegen. Ein neuer Mann im Sturm soll Abhilfe schaffen.

Jan Dahlke wird Oberligist Wormatia Worms den Rücken kehren und sich Hessen Kassel anschließen. Das teilten die Hessen am Mittwoch mit. Gut möglich allerdings, dass Dahlke der Oberliga-Alltag schneller einholt, als ihm lieb ist.

Denn die Kasseler sind Vorletzter und haben fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Verbindung zum KSV Hessen Kassel ist über Cheftrainer René Klingbeil und Geschäftsführer Sören Gonther entstanden. Dahlke und Klingbeil kennen sich bereits aus Jenaer Zeiten.

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen geklappt hat. Hessen Kassel ist ein Traditionsverein mit großem Potenzial und einer starken Fanbase. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir unser Ziel in der Rückrunde erreichen werden und ich meinen Teil dazu beitragen kann", sagte Dahlke, der für Worms in der laufenden Saison acht Oberliga-Tore erzielt hat.

Dahlke absolviert parallel ein Studium der Ingenieurwissenschaften und wird in Kassel seine praktische Ausbildung mit einem Werkstudentenjob bei Rose Rail kombinieren.

Dalke kennt sich aus in der Viertklassigkeit. Zu 43 Spielen für Carl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost (sieben Tore) kommen 22 Einsätze für den SC Preußen Münster in der Regionalliga West (vier Tore). In der Saison 2021/22 war das. Mittlerweile wirkt es wie eine andere Zeitrechnung, sind die Preußen doch in die zweite Bundesliga durchmarschiert.

Dahlke dagegen will noch einmal in der Viertklassigkeit angreifen: "Mit Jan gewinnen wir für unsere Offensive ein Puzzlestück hinzu. Er ist ein physisch groß gewachsener klassischer Wandspieler, der auch gegen den Ball eine gute Intensität hat. Er wird unsere Mannschaft auf und abseits des Platzes mit seinem Charakter und Erfahrung sofort verstärken. Wir sind überzeugt, dass Jan mit seiner Wucht gegen den Ball unserem Spiel nach vorn weitere wichtige Impulse geben und uns beim Ziel, den Klassenerhalt zu erreichen, sofort weiterhelfen wird", sagte Gonther.