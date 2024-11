Hessen Kassel tut sich in der Regionalliga Südwest schwer und produziert jede Menge Schlagzeilen. Diese Woche im Fokus: zwei Ex-Wuppertaler.

In der Regionalliga Südwest durchlebt der HSV Hessen Kassel derzeit unruhige Zeiten. In dieser Woche im Fokus: Zwei Personen mit Vergangenheit beim Wuppertaler SV.

Zunächst wurde René Klingbeil zum Wochenstart als neuer Trainer vorgestellt - RevierSport berichtete exklusiv. Der Coach stand in den ersten Partien der Saison noch beim WSV unter Vertrag, musste aufgrund des Negativtrends aber gehen.

Am Freitag dann der nächste Paukenschlag - diesmal stand mit Franz Langhoff ein ehemaliger Torhüter aus Wuppertal im Mittelpunkt. Der Keeper wurde vom Verein rausgeschmissen.

"Der KSV Hessen Kassel sieht sich aus disziplinarischen Gründen gezwungen, Franz Langhoff mit sofortiger Wirkung als Spieler des Vereins freizustellen", teilte der Klub mit. "Beide Seiten einigten sich auf eine sofortige Vertragsauflösung. Der Verein bedankt sich bei Franz Langhoff für die Zusammenarbeit."

Was genau Anlass zu diesem drastischen Schritt gab, ist nicht bekannt. Der gebürtige Mönchengladbacher Langhoff hatte seine gesamte Laufbahn in NRW verbracht. Er wurde bei Schalke, Duisburg und Gladbach ausgebildet, spielte anschließend für die U23 der Borussia, den TSV Meerbusch, Fortuna Düsseldorf II und in der Saison 2022/23 dann für den WSV.

Vor eineinhalb Jahren wechselte der 25-Jährige dann nach Kassel. Dort war er als Stammtorhüter gesetzt und gehörte bei den abstiegsbedrohten Hessen in dieser Spielzeit zu den wenigen Akteuren, die konstant gute Leistungen zeigten.

Doch in den Augen des Klubs muss er sich offenbar einen großen Fehltritt geleistet haben - sonst würde der Tabellen-16. der Südwest-Staffel den Leistungsträger wohl kaum vor die Tür setzen.

Wie sich diese Entscheidung sportlich auswirkt - und ob Trainer Klingbeil ein erfolgreiches Debüt feiert, wird sich an diesem Sonntag zeigen. Dann steht für die Mannschaft, zu der auch Ex-Oberhausener Tobias Boche gehört, das Gastspiel bei Eintracht Trier an.