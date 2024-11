Vor wenigen Tagen hatte RevierSport berichtet, dass der Wuppertaler SV nach der Verpflichtung von Sebastian Tyrala den Vertrag mit dessen Vorgänger, Rene Klingbeil, im beidseitigen Einvernehmen auflösen konnte.

Der Grund, warum der Ex-Profi das Arbeitspapier in Wuppertal auflöste: Klingbeil hat eine neue Anstellung gefunden und wurde nun auch offiziell vorgestellt.

Der KSV Hessen Kassel hat den 43-jährigen A-Lizenz-Trainer verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2025, also bis zum Saisonende, ausgestattet.

"Mit Rene Klingbeil gewinnen wir einen jungen Trainer, der eine klare Idee von Fußball hat und weiß, wie die Kabine riecht. Er bringt die notwendige Energie und den fachlichen Inhalt mit, um gemeinsam mit der Mannschaft die Wende hinzubekommen. Ich bin überzeugt davon, dass es ihm gelingt unsere jungen Spieler weiterzuentwickeln und der Mannschaft die nötige Stabilität zu geben, sowohl im Kopf, als auch auf dem Platz", sagt Sören Gonther, KSV-Geschäftsführer.

Rene Klingbeil war ein erfolgreicher Fußballer. Er stand bei Borussia Mönchengladbach, dem Hamburger SV, Viking Stavanger in Norwegen, FC Erzgebirge Aue und dem FC Carl Zeiss Jena unter Vertrag. Der neue Hessen-Kassel-Trainer war auch Kapitän auf seinen Stationen und absolvierte 15 Begegnungen für Stavanger in der ersten norwegischen Liga, 51 Bundesligaspiele, 149 Partien in der 2. Bundesliga, 71 Begegnungen in der 3. Liga und 65 Spiele in der Regionalliga.

Als Trainer arbeitete Klingbeil bis dato für den FC 1910 Lößnitz, Carl Zeiss Jena und den Wuppertaler SV sowie ab dem 6. November 2024 KSV Hessen Kassel.