Südwest-Regionalligist Hessel Kassel wollte sich im Kampf um den Klassenerhalt noch einmal namhaft verstärken. Das klappte allerdings nur teilweise.

Eigentlich war alles in trockenen Tüchern: Jonathan Muiomo sollte zu Hessen Kassel in die Regionalliga Südwest wechseln. Der Vertrag war unterschrieben, der Transfer am Deadline-Day verkündet. Doch dann musste der KSV zurückrudern.

"Im FIFA TMS, dem internationalen Transfersystem der FIFA, wurde die Registrierung des Spielers abgelehnt, was so vorher nicht zu erkennen war. Durch die nicht zu erteilende Spielerlaubnis kann Jonathan nicht für uns zum Einsatz kommen, daher wurde der Transfer rückgängig gemacht, was uns alle sehr traurig macht. Wir wünschen Jonny alles Gute für seine Zukunft", sagte KSV-Geschäftsführer Sören Gonther.

Extrem bitter für den 26 Jahre alten Offensivmann, der nun doch nicht für den KSV auflaufen kann. Muiomo hat schon reichlich Regionalliga-Erfahrung vorzuweisen. Mit der SpVgg Greuther Fürth II und dem FV Illertissen spielte er in der Regionalliga Bayern, mit Carl-Zeiss Jena und Opti Rathenow in der Regionalliga Nordost.

In der vergangenen Saison war er zudem in der Regionalliga West unterwegs. Die Rückrunde verbrachte er bei der SSVg Velbert, mit mäßigem Erfolg. Sechsmal spielte er für die Viertligamannschaft, durfte zudem einmal für die SSVg Velbert II in der Kreisliga A ran. Im Sommer verließ er den Absteiger gen Illertissen.

Nun sollte Hessen Kassel in der Vita hinzukommen. Bei einem anderen Viertligaspieler hat das am Deadline-Day geklappt. Adrian Bravo-Sanchez hat den SC Paderborn II verlassen und sich dem geografisch nahen, aber in einer anderen Regionalliga-Staffel antretenden Viertligisten Hessen Kassel angeschlossen. Bravo-Sanchez durfte in dieser Saison auch viermal für die Paderborner Profis in der zweiten Liga ran.

"Mit seiner Qualität auf und abseits des Platzes ist Adrian ein Riesengewinn für unser Team. Wir alle wissen um seinen Wert für die Mannschaft, das Umfeld und die Stadt, weshalb wir uns riesig freuen, dass es mit seiner Rückkehr zu seinem Heimatverein bereits in diesem Winter geklappt hat. Ich bin sicher, das bringt uns auch dem Klassenerhalt einen bedeutenden Schritt näher, weil wir unseren Kader jetzt nochmal qualitativ richtig gut besetzt haben", hatte Gonther gesagt.