Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf überwintert auf dem 13. Tabellenplatz. RevierSport hat mit dem Trainer gesprochen.

Fünf Siege, fünf Unentschieden, acht Niederlagen: Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf hat sich für die Restrunde ein Fünf-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz erspielt.

Wir haben mit dem Trainer über die bisherige Saison gesprochen.

Jens Langeneke, Trainer der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf, über...

… die Hinrunde in der Regionalliga: "Von den Ergebnissen her war das eine durchwachsene Runde, die wir gespielt haben. Aber mit der Erkenntnis, dass wir eigentlich nur einmal unterlegen - das war im Spiel gegen Sportfreunde Lotte - waren, macht uns die bisherige Saison Hoffnung für den Rest der Spielzeit. In der Rückrunde wollen wir einfach mehr von diesen vielen engen Spielen auf unsere Seite ziehen."

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: "Der kommt hoffentlich noch in der Rückrunde (lacht). Natürlich war das Spiel in Duisburg ein Highlight, wenn man das Ganze an den Rahmenbedingungen misst. Aber wir haben dort 2:0 geführt und spielen 2:2-Remis. Daher war das sportlich gesehen mit Sicherheit kein Highlight."

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: "Auf gar keinen Fall war dies das Lotte-Spiel. Denn wenn man unterlegen ist, dann muss man auch dem Gegner mal Respekt zollen. An diesem Tag hatten wir gegen Lotte keine Chance. Für mich war das Duisburg-Spiel enttäuschend, aber auch das Heimspiel im Paul-Janes-Stadion gegen Eintracht Hohkeppel. Da kassieren wir quasi mit dem Schlusspfiff nach einem Standard das 1:2. Das hat weh getan."

…die Ziele für 2025 und was passiert noch im Winter? "Mit Maximilian Adamski haben wir einen Abgang zu verzeichnen. 'Maxi' wird sich dem 1. FC Bocholt ab dem 1. Januar 2025 anschließen. Wir haben jetzt 23 Feldspieler im Kader und ich habe das vollste Vertrauen in diese Jungs. Wenn noch jemand geht, dann werden wir vielleicht aktiv. Aber aktuell ist das nicht abzusehen. Das Ziel? Wir wollen aus den restlichen 16 Spielen mehr Punkte als aus den bisherigen 18 Partien holen."