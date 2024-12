Rot-Weiß Oberhausen macht weiter Dampf und plant schon fleißig die Saison 2025/2026. Der nächste Spieler hat verlängert.

Nach Sebastian Ludwig hat Rot-Weiß Oberhausen die nächste Vertragsverlängerung bekanntgegeben. Pierre Fassnacht verlängerte seinen Vertrag bis zum 30. Juni. Zuvor hatte bereits das komplette Trainerteam seine Zusage für die nächste Spielzeit verschriftlicht.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2020 gehört Fassnacht zu den wichtigsten Spielern bei den Rot-Weißen. Mit seinen über 130 Einsätzen gehört der 28-Jährige auch zu den dienstältesten und erfahrensten Spielern im Kader. Trotz einer von Verletzungen geplagten Hinrunde, zählt der Abwehrspieler nicht nur auf, sondern ganz besonders auch neben dem Platz zu den Führungsspielern im Team. Eine Rolle, die ihm auch Dennis Lichtenwimmer, Sportlicher Leiter der Oberhausener, attestiert.

"Pierre Fassnacht wird auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil unserer Defensive sein. Er genießt sportlich und persönlich ein hohes Ansehen in der Mannschaft. Er biss sich durch zwei Verletzungen und kam jeweils schneller zurück als erwartet. Diese professionelle Einstellung soll er weiter vorleben und vorangehen. Dies ist eine sehr wichtige Personalie für die kommende Saison."

Fassnacht ergänzt: "Ich habe bereits im Sommer gesagt, dass ich den neuen Weg des Vereins unterstütze und das werde ich auch in Zukunft tun. Ich fühle mich in der Mannschaft sehr wohl und musste nicht lange überlegen, um den gemeinsamen Weg weiterzugehen."

Vor wenigen Tagen hatte Lichtenwimmer gegenüber RevierSport noch vor Weihnachten einige Verlängerungen angekündigt. Eine, die noch folgen könnte, ist die von Moritz Stoppelkamp.

Wie RS nämlich erfuhr, ist hier die Entscheidung bereits gefallen: RWO und der 38-jährige Mittelfeldspieler sind sich einig: Stoppelkamp wird für ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2026 an der Lindnerstraße unterschreiben. Die offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus.

Stoppelkamp wechselte im Sommer 2023 vom MSV Duisburg zurück - er spielte bereits von 2008 bis 2010 in Oberhausen - zu RWO. Obwohl er in dieser Saison verletzungsbedingt einige Spiele verpasste, erzielte er in seinen elf Einsätzen neun Treffer und bereitete drei weitere Tore vor. Seine Vertragsverlängerung macht - in dieser Top-Verfassung - nur Sinn, für beide Seiten.