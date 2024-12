Der FC Schalke 04 II steckt im Tabellenkeller der Regionalliga West fest. Vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim KFC Uerdingen stehen drei Tests an.

Zuletzt hat die U23 des FC Schalke 04 im Tabellenkeller noch einmal Hoffnung geschöpft. Durch das 3:1 gegen den SC Wiedenbrück sind die Königsblauen bis auf sechs Punkte an den ersten garantierten Nicht-Abstiegsplatz herangerückt.

Da steht der KFC Uerdingen - seines Zeichens nächster Gegner der königsblauen Reserve. Am Samstag, 25. Januar, 14 Uhr muss Schalke 04 II an der Grotenburg ran und könnte bis auf drei Zähler an den KFC heranrücken.

Ins Winter-Trainingslager werde man nicht fahren, sagte Trainer Jakob Fimpel zuletzt. "Wir werden hier arbeiten", sagte Fimpel. "Aber jetzt wollen wir erstmal durchschnaufen, die Weihnachtstage genießen und uns Gedanken machen, was wir offensiv dazu bekommen können in der Rückrunde."

Dazu soll vor allem auch ein fitter Pierre-Michel Lasogga beitragen, der gegen Wiedenbrück zumindest wieder auf der Bank saß. "Wir brauchen immer noch zu viel Aufwand, um vorne Tore zu machen", weiß Fimpel. Und nicht immer wird man mit Profis von oben rechnen können. "Wir brauchen jemanden, der vorne zielstrebiger ist." Sein Weihnachtswunsch auf das Team bezogen ist damit formuliert.

Möglicherweise kann der sich dann ja schon in den angesprochenen Testspielen zeigen. Am Samstag, 11. Januar, zwölf Uhr, empfangen die Knappen zunächst den ASC 09 Dortmund - eine ambitionierte Oberliga-Mannschaft.

Drei Tage später kommt um 14 Uhr dann die zweite Mannschaft des SC Paderborn vorbei. In der Regionalliga West belegt die U21 des SCP Platz acht.

Der letzte Testspielgegner wird es dann so richtig in sich haben. Am Samstag, 18. Januar, 14 Uhr, spielt die Schalker U23 gegen den TSV Havelse.

Der TSV ist der aktuelle Spitzenreiter der Regionalliga Nord. 50 Punkte nach 21 Spielen sind eine beachtliche Ausbeute. Derzeit liegt Havelse zehn Punkte vor dem ersten Verfolger SV Drochtersen/Assel. 47 geschossene Tore markieren gleichzeitig mit großem Vorsprung die beste Offensive der Regionalliga Nord.