Die U23 des FC Schalke verbesserte im letzten Spiel vor der Winterpause seine Ausgangsposition im Abstiegskampf. Trainer Jakob Fimpel erklärte, was er sich für sein Team wünscht.

Die U23 des FC Schalke 04 hat den so dringend benötigten Sieg (3:1) im "Abstiegsendspiel" gegen den SC Wiedenbrück geschafft. Mit fünf Profis in der Startelf benötigen die Königsblauen etwas Anlaufzeit, um ins Spiel zu finden. Letztendlich war der Erfolg aber hochverdient.

Damit gehen die Königsblauen mit dem wichtigen Dreier in die Weihnachtspause, der die Hoffnungen auf den Klassenverbleib in der Regionalliga West am Leben hält. "Das erste Tor war ein bisschen glücklich. Das hat uns in der Hinrunde ein wenig gefehlt, dass da auch mal einfach einer reinfällt", konnte auch Schalkes Trainer Jakob Fimpel nach dem Spiel durchatmen.

Sechs Punkte Rückstand auf den rettenden 14. Tabellenplatz lassen Schalkes U23 die Option zur Rettung in den noch verbleibenden 15 Spielen. "Wir haben in der letzten Woche einen Strich unter die Hinrunde gezogen. Wir können uns jetzt im Januar nochmal neu aufstellen, neu sortieren. Die Verletzten können zurückkommen", erklärte Fimpel. "Aber es ging ab dem Spiel gegen Wiedenbrück los. Ich habe vor dem Spiel gesagt: Ab Samstag sind wir Jäger. Ab Samstag muss die Aufholjagd beginnen".

Zumindest der erste Schritt wurde also gemacht. "Das war natürlich wichtig für die Tabelle. Aber viel wichtiger für das Gefühl und die Hoffnung, wie wir dann im Januar weitermachen", verdeutlichte der 35-Jährige.

Aber jetzt wollen wir erstmal durchschnaufen, die Weihnachtstage genießen und uns Gedanken machen, was wir offensiv dazu bekommen können in der Rückrunde. Jakob Fimpel

Ins Winter-Trainingslager werde man nicht fahren. "Wir werden hier arbeiten", sagte Fimpel. "Aber jetzt wollen wir erstmal durchschnaufen, die Weihnachtstage genießen und uns Gedanken machen, was wir offensiv dazu bekommen können in der Rückrunde."

Dazu soll vor allem auch ein fitter Pierre-Michel Lasogga beitragen, der gegen Wiedenbrück zumindest wieder auf der Bank saß. "Wir brauchen immer noch zu viel Aufwand, um vorne Tore zu machen", weiß Fimpel. Und nicht immer wird man mit Profis von oben rechnen können. "Wir brauchen jemanden, der vorne zielstrebiger ist." Sein Weihnachtswunsch auf das Team bezogen ist damit formuliert.