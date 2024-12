MSV Duisburg: Keine Halle, ein Test steht fest - so läuft die Vorbereitung

Die Winterpause wird kurz für den MSV Duisburg. Ein Testspielgegner steht bereits fest.

Nach dem Heimspiel in der Regionalliga West am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Gütersloh geht es für den MSV Duisburg in die kurze Winterpause.

Lang wird sie nicht sein, denn bereits am 3. Januar 2025 bittet Trainer Dietmar Hirsch seine Elf wieder zum Training. Bereits am Sonntag (26. Januar, 14 Uhr) geht es bei Türkspor Dortmund im Ligabetrieb weiter.

Dementsprechend kurz und knackig wird auch die Vorbereitung sein. Ob die "Zebras" in ein Trainingslager fahren, das steht noch nicht fest. Klar ist nur: Am 18. Januar (14 Uhr) wird in Duisburg ein Testspiel gegen den Nord-Regionalligisten SV Meppen über die Bühne gehen.

Mit Blick auf die Vorbereitung erklärte Hirsch: "Wenn man sich unsere Serie anschaut, könnte es ruhig weitergehen. Doch die Serie bisher war auch anstrengend. Etwas Durchschnaufen tut da sicher gut. Ich hoffe, die Jungs können die Pause bewusst genießen. Sie haben viel geleistet und daher können alle mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. Die Erwartungshaltung war groß, dementsprechend war es anstrengend für Kopf und Beine."

Während die Spieler mal ruhen können, wird Hirsch mit seinem Trainerstab auch einige Zeit aufwenden, um die bisherigen Partien zu analysieren, damit der MSV in der Restrunde noch stärker auftreten kann.





Was klar ist: In der Halle wird die Hirsch-Elf nicht antreten. Man wurde vom Stadtsportbund angefragt, ob man bei den Hallenstadtmeisterschaften (werden vom 9.1. bis 11.1. ausgetragen) dabei sein wolle. Doch Hirsch sagte klar: "Wir werden nicht teilnehmen. Wenn unsere U19 teilnehmen will, wird sie wohl niemand daran hindern."

Seine Jungs sollen sich abseits der Halle auf die letzten Monate in der Regionalliga vorbereiten. Ob noch neue Spieler kommen, das steht weiter nicht fest. Bisher hat sich auch niemand bei Hirsch gemeldet, dass er den Klub im Winter verlassen möchte.