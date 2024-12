Beim Wuppertaler SV stehen vor dem letzten Spiel des Jahres viele Fragezeichen im Hinblick auf das neue Jahr 2025.

Friedhelm Runge ist Ende November 2024 von uns gegangen. Mit dem Tod des jahrzehntelangen Mäzens des Wuppertaler SV kommen natürlich auch viel Fragen auf. Allen voran im Hinblick auf das neue Jahr und die anstehende Saison 2025/2026.

Zur Erinnerung: Unternehmer Runge hatte zu dieser Saison sein Engagement drastisch runtergefahren und um rund 50 Prozent reduziert. Der WSV, der nach unseren Informationen in der Vergangenheit einen Etat von rund zwei Millionen Euro zur Verfügung hatte, musste in 2024/2025 mit gut der Hälfte auskommen. Davon kamen wiederum rund 50 Prozent, also 500.000 Euro, von Runge. Bis zum Saisonende soll die Spielzeit durchfinanziert sein.

Doch was folgt dann? Wie wird der Etat für die Serie 2025/2026 aussehen? In welcher finanziellen Größenordnung wird sich Runges Unternehmen "Emka" noch beim WSV engagieren? Da sind nach Runges Tod viele Fragen offen. Diese kann Sportchef Gaetano Manno, der den 2:0-Heimsieg gegen den FC Gütersloh Runge widmete, zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht beantworten.

Wie und wann die Planung für die kommende Saison anlaufen kann, muss Manno abwarten. Gegenüber der "Wuppertaler Rundschau" sagte der WSV-Manager: "Natürlich gibt es nach dem Tod von Friedhelm Runge jetzt viele Fragen. Aber die werden der Vorstand und der Verwaltungsrat beantworten."

Eine bisher weitere offene Frage war ein mögliches Trainingslager im Januar 2025. Hier gibt es eine Antwort, beziehungsweise Lösung: Vom 13. bis zum 19. Januar geht es für den WSV in die Türkei ins "Side Star Resort". Manno sagte gegenüber RevierSport am Dienstag (3. Dezember): "Wir haben zum Glück für dieses Trainingslager Gönner gefunden. Ich kann auch verraten, dass alle Funktionäre und Spieler für die Flüge finanziell aufkommen. Den Rest übernehmen Sponsoren."

Das wird natürlich auch den Coach freuen. Sebastian Tyrala ist seit einigen Wochen Trainer beim WSV und hat nach den Pleiten gegen den MSV Duisburg (1:2) und im Niederrheinpokal bei Rot-Weiß Oberhausen (0:3) zuletzt zwei Siege in Lotte (1:0) und gegen den FC Gütersloh (2:0) eingefahren. Am Samstag (7. Dezember, 14 Uhr) geht es für den WSV und Tyrala im Stadion am Zoo gegen Türkspor Dortmund. Diesen Klub führte Tyrala in die Regionalliga und wurde vor seinem Engagement in Dortmund entlassen.