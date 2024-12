In Deutschlands Regionalligen liefern sich drei Teams ein enges Rennen. Zumindest wenn es um den zweitbesten Schnitt von Saisontoren geht. An die Nummer eins kommen sie nicht ran.

Dass die meisten Saisontore nicht immer gleichbedeutend mit dem größtmöglichen Erfolg sein müssen, muss gerade Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West erfahren. 38 Saisontore sind Liga-Bestwert, doch in der Tabelle steht nur Platz vier zu Buche.

Bei zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer MSV Duisburg sieht es auch nicht so aus, als sollte sich zeitnah Besserung einstellen. Zuletzt setze es für die Kleeblätter eine Last-Minute-Pleite beim 1. FC Köln II.

Kapitän Moritz Stoppelkamp, mit neun Toren drittbester Schütze der Liga, ärgerte sich dementsprechend. Letztlich waren sich aber alle einig, dass am Ende ein gerechtes Ergebnis auf der Anzeigetafel stand. "Köln hat den besseren Fußball gespielt, hat das gut gemacht", konstatierte auch Stoppelkamp.

"Es war nicht unverdient, dass sie das Spiel gewonnen haben. Trotz unseres schlechten Tages hätten wir heute etwas mitnehmen können. Das haben wir leichtfertig aus der Hand gegeben. So, wie die Niederlage dann zustande kam, ist es bitter."

Noch krasser ist das Beispiel des 1. FC Bocholt, der zwar 36 Saisontore erzielt hat, aber gegen den Abstieg spielt. Tabellenführer MSV Duisburg hat nur 34-mal getroffen. Der Knackpunkt liegt bei den Gegentoren. Die deutschlandweite Übersicht.

Um den besten Regionalliga-Angriff Deutschlands zu ermitteln, teilen wir die Zahl der erzielten Tore durch die Zahl der absolvierten Spiele. Je höher das Ergebnis, desto besser.

Regionalliga West: Rot-Weiß Oberhausen knapp vorne

Die 38 Saisontore (17 Spiele) von RWO sind Liga-Bestwert, doch die Konkurrenz zeigt sich ebenfalls treffsicher. Auf 36 Saisontore kommen Borussia Mönchengladbach II, der SC Paderborn II und der 1. FC Bocholt. Das Spitzenduo MSV Duisburg (34 Tore) und Fortuna Köln (30 Tore) liegt noch dahinter.

Durchschnitt: 2,24 erzielte Tore pro Spiel

Regionalliga Nord: 47 Tore! Werder Bremen II setzt Maßstäbe

Eigentlich sollte man meinen, dass 46 Tore in 20 Spielen, wie sie Tabellenführer TSV Havelse erzielt hat, bei weitem Ligabestwert sind. Doch Werder Bremen II hat mit 47 Treffern (20 Spiele) noch einen mehr auf dem Konto. In der Tabelle liegen sie allerdings 18 Zähler hinter Havelse.

Durchschnitt: 2,35 erzielte Tore pro Spiel

Regionalliga Nordost: Klare Sache für Carl Zeiss Jena

Platz drei, aber zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Lokomotive Leipzig. Carl Zeiss Jena fällt nach starkem Start eine Durststrecke auf die Füße. 40 Treffer in 17 Spielen sind aber einsamer Ligabestwert.

Durchschnitt: 2,35 erzielte Tore pro Spiel

Regionalliga Südwest: Tabellenführer Hoffenheim II ist das Maß aller Dinge

Nicht nur in der Tabelle steht die TSG 1899 Hoffenheim II ganz oben: Auch in Sachen Tore macht den Kraichgauern niemand etwas vor. 50 eigene Treffer (19 Spiele) sind bei weitem Ligaspitze. Die Kickers Offenbach kommen, ebenfalls in 19 Spielen, auf 45 Tore.

Durchschnitt: 2,63 erzielte Tore pro Spiel

Regionalliga Bayern: Bayern München auch in Liga vier vorne

Mit 47 Toren in 20 Spielen ist der FC Bayern München II die torgefährlichste Mannschaft in der Bayern-Staffel. Tabellenführer 1. FC Schweinfurt hat ebenfalls 47 Treffer erzielt, aber 21 Spiele absolviert. Vier Punkte trennen beide Teams derzeit.

Durchschnitt: 2,35 Tore pro Spiel

Den besten Schnitt weist deutschlandweit die TSG 1899 Hoffenheim II auf. Durchschnittlich 2,63 erzielte Tore pro Spiel schafft sonst bisher keiner, wobei sich die Verfolger tummeln. Sowohl Werder Bremen II, Carl Zeiss Jena als auch der FC Bayern München II warten mit einem Schnitt von 2,35 erzielten Toren pro Spiel auf.