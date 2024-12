In der Regionalliga West steht Noah Pesch von Borussia Mönchengladbach II ganz vorne: Doch an den besten Regionalliga-Torjäger Deutschlands kommt er nicht heran.

Immer wieder schaffen es Deutschlands beste Regionalliga-Torjäger, sich im Profifußball zu etablieren und auch mal ein, zwei Ligen höher durchzustarten. Einer, dem das durchaus zuzutrauen ist, der dafür aber wohl den Verein wechseln müsste, ist Nikky Goguadze.

Denn sein Verein Bremer SV ist in der Regionalliga Nord abstiegsgefährdet. Stand jetzt sind sie Drittletzter. Je nachdem, wie viele Teams aus Liga drei noch runterkommen, könnte das ein Abstiegsplatz werden.

Ohne Goguadzes Tore sähe es wohl noch deutlich übler aus. Der Angreifer hat bereits 18 Treffer erzielt - genausoviele, wie der Bremer SV bisher Punkte gesammelt hat. "Geduld, Geschlossenheit und der Glaube an die eigenen Stärken. Irgendwann wird sich das auszahlen und das Glück wird wieder auf unserer Seite sein", sagte der Stürmer dem "kicker" zuletzt.

Seine Stärken? "Ich lebe von Duellen und komme über meine Robustheit. Deshalb arbeite ich auch gerne nach hinten." Außerdem sei er "kein Kopfmensch und denke nicht so weit voraus". Auch in Zukunft werden die Bremer wieder einmal mehr auf ihren Torjäger angewiesen sein.

Als Nächstes steht am 22. Dezember des Auswärtsspiel beim SSV Jeddeloh II an. Die wiederum stehen mit 22 Punkten über dem Strich, egal wo der am Ende gezogen werden wird. Eine Pleite, möglichweise garniert mit Goguadze-Toren, würde den Klub wieder in den Abwärtsstrudel ziehen.

Abseits von Goguadze tummeln sich weitere spannende Namen in der Liste von Deutschlands besten Regionalliga-Torjägern. Etwa Cas Peters, der im Westen noch durch seine Zeit bei Alemannia Aachen bekannt ist und nun in Frankfurt für Gefahr sorgt. An Goguadze kommt er aber nicht ran.

Deutschlands beste Regionalliga-Torjäger in der Übersicht

Regionalliga Nord: Nikky Goguadze (Bremer SV, 18 Tore)

Regionalliga Nordost: Erik Weinhauer (FC Carl-Zeiss Jena, 14 Tore)

Regionalliga West: Noah Pesch (Borussia Mönchengladbach II, 13 Tore)

Regionalliga Südwest: Cas Peters (FSV Frankfurt), Yann Sturm (SC Freiburg II), je elf Tore

Regionalliga Bayern: Daniel Kasper (SpVgg Greuther Fürth II, 16 Tore)