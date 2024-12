Der MSV Duisburg wird als Tabellenführer in der Regionalliga West überwintern. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen Lotte verriet Dietmar Hirsch den Plan bis zum Start ins neue Jahr.

Am Ende wurde es ein hartes Stück Arbeit, dabei hätte sich der MSV Duisburg im vorletzten Heimspiel des Jahres gegen die Sportfreunde Lotte (1:0) das Zittern bis zum Schluss ersparen können. Zu viele Torchancen ließen die Zebras in der starken Anfangsphase sowie in der druckvollen Viertelstunde zu Beginn der zweiten Halbzeit liegen.

Dem Tor von Matchwinner Jan-Simon Symalla sei Dank war der siebte Heimsieg im achten Spiel in der Schauinsland-Reisen-Arena am Ende perfekt. Mit 42 Punkten geht der MSV somit in das Jahresfinale. „Wir sind glücklich, dass wir die anstrengende Hinrunde so abschließen konnten und werden jetzt noch mal alle Kräfte bündeln und wollen auch das letzte Heimspiel des Jahres positiv bestreiten“, blickte Dietmar Hirsch auf die erste Rückrundenpartie gegen Gütersloh am kommenden Samstag.





Für den 52-Jährigen gibt es nur ein Ziel: „Wir wollen mit 45 Punkten in den Winter gehen. Das wäre sensationell. Das hätten sich die Jungs verdient, sie haben hart gearbeitet.“ Schon nach dem Auswärtssieg in Wuppertal gab der Trainer Anfang November bekannt, dass es ab einer bestimmten Ausbeute eine Belohnung für seine Spieler geben würde. Am Wochenende ging Hirsch etwas mehr ins Detail. „Wir werden übernächste Woche Dienstag noch einen Lauftest haben und dann ist bis zum Trainingsstart am 3. Januar frei.“

Ob Joshua Bitter im Endspurt noch mitwirken kann, ist nach dem gewonnenen Topspiel gegen Lotte noch offen. Der gesetzte Rechtsverteidiger hatte schon kurz vor Halbzeit Probleme mit dem Knie, hielt aber, anders als zunächst gedacht, doch noch bis kurz vor Schluss durch und musste erst spät für Ersatzmann Moritz Montag weichen. „Zum Glück war es das andere Knie (als bei seiner letzten Verletzung; Anm. d. Red.). Die Ärzte haben es in der Halbzeit getestet. Er hat sich durchgebissen. Ich hoffe, dass er in der nächsten Woche wieder einsatzfähig ist“, sagte Hirsch.

Am Ende der Pressekonferenz gratulierte MSV-Pressesprecher Martin Haltermann dann noch dem langjährigen Medienmitarbeiter Horst Scherpe nachträglich zum 85. Geburtstag. Hirsch und Co. spendeten viel Applaus. Die Laune im Duisburger Lager könnte derzeit kaum besser sein.