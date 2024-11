1. FC Nürnberg 13:30 Fortuna Düsseldorf 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Der 1. FC Bocholt kommt in dieser Saison über einen längeren Zeitraum einfach nicht in Fahrt. Am heimischen Hünting setzte es wieder eine Niederlage.

Nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen konnte man meinen, dass der 1. FC Bocholt seine Krise endlich überwunden hat und ab sofort in der Tabelle nur noch weiter nach oben klettern wird. Doch davor hatte schon unter der Woche Jan Holldack gewarnt. "Es herrscht immer noch eine angespannte Stimmung. Wir versuchen an die Leistung der letzten Wochen in der Liga anzuknüpfen und somit die Stimmung wieder aufzulockern, das kommt dann von ganz alleine. Das ist ein längerer Prozess, den wir jetzt bewältigen müssen", sagte der Mittelfeldspieler gegenüber RevierSport. Der Kapitän hatte da wohl eine böse Vorahnung. Denn am 17. Spieltag unterlag Bocholt der U21-Mannschaft des SC Paderborn mit 1:2. Der Vize-Meister der vergangenen Saison muss bei aktuell fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone weiter um den Klassenerhalt bangen. FCB-Cheftrainer Sunay Acar analysierte das Spiel auf der anschließenden Pressekonferenz folgendermaßen: "Wir haben 15 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden, hatten dann aber die Kontrolle und sind mit einem leistungsgerechten 1:1 in die Kabinen. Danach hätten wir das Spiel zumachen müssen, vergeben aber gute Chancen durch den Pfostenschuss und den Elfmeter. Wenn wir diese glasklaren Dinger vergeben, dürfen wir uns nicht wundern, dass es nicht geklappt hat. Achar ergänzte: "Paderborn hat beide Tore gut herausgespielt, das muss man sagen. Ich denke, wir haben das Spiel heute vorne verloren, waren nicht konsequent und kaltschnäuzig genug. Von der Intensität und der Leidenschaft her kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen." Die Statistik zum Spiel 1. FC Bocholt: Fox - Riedel, Hanke, Harbering, Assibey-Mensah, Wellers (46. Akritidis), Euschen (85. Hirschberger), Holldack, König (69. Stojanovic), Lorch, Janssen. SC Paderborn II: Schulz – Zobel (46. Ritter), Ens, Flörke (46. Amedick) - Böhmer, Kojic, Krumme (72. Nadj), Pledl – Brandt, de Jong (64. Gleissner), Vega Zambrano (89. Ermolaev). Schiedsrichter: Ivan Mrkalj Tore: 0:1 Brandt (9.), 1:1 (26.) Holldack (26., Elfmeter), 1:2 Gleissner (81.) Zuschauer: 1606

