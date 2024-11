Trotz schwacher Leistung stand Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West vor einem Remis beim 1. FC Köln. Dann agierte man in der Nachspielzeit aber „kopflos“, so Moritz Stoppelkamp.

Mit 2:3 (1:0) unterlag Rot-Weiß Oberhausen der U21 des 1. FC Köln in der Regionalliga West. Moritz Stoppelkamp, der das zwischenzeitliche 2:2 erzielte, war nach dem Spiel schwer angefressen ob der Leistung seiner Mannschaft.

Die Oberhausener fanden gegen die Kölner zu kaum einer Phase des Spiels so richtig zu ihrer Leistung, standen aber zunächst zumindest in der Defensive gut. Durch ein Tor von Tarsis Bonga in der 28. Minute ging RWO mit einer schmeichelhaften Führung in die Kabine. So sah es auch Stoppelkamp: „Gerade die erste Hälfte war fußballerisch ganz schwach. Wir haben uns schwergetan, Räume zum Bespielen zu finden.“

„Es war keine ausreichende Leistung von uns“, bilanzierte Stoppelkamp, der sich dann aber auch darüber ärgerte, wie leichtfertig RWO die Führung verspielte. Torhüter Kevin Kratzsch kullerte ein eigentlich harmloser Schuss von Jonas Saliger, der später auch das 2:1 erzielen sollte, durch die Hosenträger. „Das ist natürlich bitter. Kevin weiß selbst, dass er den Ball halten muss. Darüber sollte er nicht zu viel nachdenken.“

Stoppelkamp selbst war es dann, der per Freistoß das 2:2 für RWO erzielte, was zumindest für einen Punkt gereicht hätte. RWO war zum ersten Mal in der Partie halbwegs im Spiel, doch in der Nachspielzeit war es Oliver Schmitt, der den Deckel für den FC draufmachte. „Das war einfach nur kopflos“, zeigte sich Stoppelkamp enttäuscht. „Da spielen wir Mann gegen Mann hinten, das war unnötig und einfach dumm.“

Letztlich waren sich aber alle einig, dass am Ende ein gerechtes Ergebnis auf der Anzeigetafel stand. „Köln hat den besseren Fußball gespielt, hat das gut gemacht“, konstatierte auch Stoppelkamp. „Es war nicht unverdient, dass sie das Spiel gewonnen haben. Trotz unseres schlechten Tages hätten wir heute etwas mitnehmen können. Das haben wir leichtfertig aus der Hand gegeben. So, wie die Niederlage dann zustande kam, ist es bitter.“

Ein Spiel steht für Rot-Weiß Oberhausen vor der Winterpause noch an. Es geht erneut zu einer Zweitvertretung, dieses Mal von Borussia Mönchengladbach. Anstoß im Grenzlandstadion ist am kommenden Samstag (7. Dezember) um 16 Uhr.