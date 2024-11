Bitter: Rot-Weiß Oberhausen verliert nach einem Treffer in der Nachspielzeit mit 2:3 gegen den 1. FC Köln II. Der Abstand zur Tabellenspitze vergrößert sich dadurch.

Nach zuletzt fünf Spielen in Folge ohne Niederlage musste Rot-Weiß Oberhausen am 17. Spieltag der Regionalliga West eine bittere Last-Minute-Pleite beim 1. FC Köln II hinnehmen. 2:3 (1:0) lautete der Endstand aus Sicht von RWO, der entscheidende Treffer fiel erst in der Nachspielzeit.

Die Hausherren waren dabei von Beginn an die tonangebende Mannschaft, RWO fand nur schwer in die Partie. Defensiv waren die Gäste aber oft entscheidend zur Stelle, so konnten zwei Abschlüsse von Jaka Cuber Potocnik (14.) und Maximilian Schmid (15.) in höchster Not geblockt werden. In der 26. Minute war ebenfalls noch ein Oberhausener dazwischen bei einem weiteren Versuch von Cuber Potocnik.

Den Spielverlauf völlig auf den Kopf stellte dann aber Tarsis Bonga, der in der 28. Spielminute aus dem Nichts die Führung für RWO erzielte. Der ehemalige VfL-Profi traf aus 25 Metern ins kurze Eck, Kölns Keeper Alessandro Blazic machte dabei keine gute Figur.

Nur wenige Minuten nach dem überraschendem Führungstreffer rettete das Aluminium für RWO: Ein Freistoß von Jonas Saliger klatschte an die Unterkante der Latte und nach Einschätzung des Schiedsrichtergespanns anschließend nicht hinter die Linie (31.). So gingen die Kölner, die klar spielbestimmend waren, mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine.

1. FC Köln II: Blazic - Sponsel, Kilian (61. Telle), Bakatukanda, Özkan - Höger, Wäschenbach (79. Strauch) - Schmitt, Saliger, Schmid (61. Pinto) - Cuber Potocnik (86. Krautkrämer) Blazic - Sponsel, Kilian (61. Telle), Bakatukanda, Özkan - Höger, Wäschenbach (79. Strauch) - Schmitt, Saliger, Schmid (61. Pinto) - Cuber Potocnik (86. Krautkrämer) Rot-Weiß Oberhausen: Kratzsch - Klaß, Öztürk, Niemeyer (78. Demirarslan), Gueye - Donkor (72. Fassnacht), Ngyombo, Yalcin - Bonga, Kesim, Stoppelkamp (78. Schlax) Schiedsrichter: Patrick Holz Tore: 0:1 Bonga (28.), 1:1, 1:2 Saliger (64., 71.), 2:2 Stoppelkamp (76.), 3:2 Schmitt (90.+3) Gelbe Karten: Wäschenbach, Höger, Özkan, Saliger - Bonga, Niemeyer, Öztürk Gelb-Rote-Karte: Öztürk (90.+4) Zuschauer: 560

Auch nach der Pause ein unverändertes Bild, Köln drückte weiter. Cuber Potocnik köpfte eine Saliger-Flanke ins Toraus, dahinter hätte Oliver Schmitt wohl freistehend einschieben können (49.). Danach parierte RWO-Schlussmann Kratzsch einen Schuss von Marco Höger nach Vorlage von Schmitt stark (59.) und hielt die glückliche Führung fest.

In der 64. Minute patzte der junge Torhüter aber folgenschwer: Einen harmlosen Schuss von Saliger ließ Kratzsch durch die Hosenträger rutschen - der verdiente Ausgleich. Kurz darauf drehte Köln die Partie: Ein Freistoß von Saliger wurde abgefälscht und landete mittig im Tor der Oberhausener zum 2:1 (71.).

Doch die Elf von Trainer Sebastian Gunkel schlug prompt zurück: Moritz Stoppelkamp verwandelte wie Saliger auf der anderen Seite einen direkten Freistoß, erneut sah Blazic nicht gut aus (76.). Ein Spiel der Torwartfehler. Die Kölner waren in der Schlussphase etwas bemühter und landeten tatsächlich noch den Lucky Punch: Schmitt erzielte nach einem Konter den 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit (90.+3). RWO-Verteidiger Tanju Öztürk sah kurz vor Schluss noch die Ampelkarte (90.4).

Oberhausen ist am kommenden Spieltag zu Gast bei der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach (7. Dezember, 16 Uhr). Der FC-Nachwuchs bekommt es unter der Woche im Nachholspiel ebenfalls mit den jungen Fohlen zu tun (4. Dezember, 12 Uhr), bevor am Wochenende ein Heimspiel gegen Aufsteiger Eintracht Hohkeppel auf dem Programm steht (7. Dezember, 14 Uhr).